Pachuca.- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, consideró que la reconstrucción por los daños causados por las lluvias de octubre alcanzará los 8 mil millones de pesos, debido a que 75 mil personas resultaron afectadas en diversos grados.

El mandatario señaló que se ha trabajado intensamente, sobre todo en la rehabilitación de accesos, ya que de las 236 comunidades incomunicadas, únicamente seis permanecen en esa condición. Además, informó que se han realizado 900 vuelos para el traslado de despensas y suministros hacia las zonas dañadas.

Detalló que la devastación más grave ocurrió en el municipio de Huehuetla, donde dos ríos se desbordaron, lo que provocó la destrucción de caminos y viviendas. Reconoció el trabajo de todas las dependencias involucradas y aseguró que, de manera paulatina, ya han comenzado a retirarse los cuerpos de apoyo.

Destacó que los elementos del Ejército y la Marina ya abandonaron el estado; sin embargo, los trabajos continúan, pues la reconstrucción total podría tardar varios años.

El gobernador explicó que las lluvias en esa región se registraron los días 8 y 9 de octubre, y posteriormente volvieron a presentarse, lo que impidió el avance de la maquinaria y ocasionó daños constantes.

Respecto a las localidades donde ya no es viable la reubicación de habitantes, señaló que esto se debe a la inestabilidad del terreno. Indicó que el gobierno estatal trabaja junto con la SEDATU, la Comisión Nacional de Vivienda y el Servicio Geológico Mexicano para contar con predios seguros. Añadió que el estado también ha puesto a disposición terrenos propios.

Finalmente, dijo que aún se analiza cómo quedará esta situación y consideró que será necesario invertir entre 7 mil 500 y 8 mil millones de pesos para atender el balance total de afectaciones y necesidades.

