Mérida, Yucatán.- Ahora fue la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán (SEDER) la que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el presunto manejo irregular de más de 165 millones de pesos entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY) entre 2019 y 2024.

El pasado a 25 de noviembre, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Oriente en Yucatán (UGROY), Mario Esteban López Meneses, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desfalco de 165 millones de pesos destinados a la asociación, durante el periodo 2019-2024, que fue encabezado por el exdiputado panista, Esteban Abraham Macari.

El director Jurídico de la SEDER, Erick Noe Zapata Ceballos, señaló que esta segunda denuncia presentada ante la autoridad ministerial se dirige contra exservidores públicos de la SEDER y contra quienes fungieron como representantes de la UGROY, el periodo 2019-2024.

“Estos hechos podrían encuadrar en delitos previstos en el Código Penal del Estado de Yucatán relacionados con posibles actos de corrupción”, indicó.

En esta segunda denuncia, el funcionario estatal confirmó que se trata de recursos públicos cuya aplicación es cuestionada, “pues a lo largo de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, la SEDER transfirió a la UGROY más de 165 millones de pesos mediante distintos programas y fondos estatales de apoyo al campo, en cuyo manejo se detectaron irregularidades”.

La SEDER expuso ante la Fiscalía que los hechos descritos podrían configurar, al menos de manera preliminar, delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplados en el capítulo de Delitos por Hechos de Corrupción del Código Penal del Estado de Yucatán.

La dependencia precisó que, una vez integrados los elementos de prueba, la Fiscalía determinará si procede ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.

