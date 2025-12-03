Cuando se carece de una prensa crítica, de contrapesos al gobierno, cuando existe ausencia de legislación en la materia, o bien cuando hay una sobrerreglamentación se generan ambientes que propician que florezca la corrupción, expresó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

“Este flagelo nos ha acompañado a lo largo de la historia y ha arrastrado el desarrollo del país”, dijo.

Al presentar el libro La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, obra editada por la UNAM y El Colegio de México (Colmex), agregó que la mejor forma de avanzar hacia la erradicación del fenómeno de la corrupción es conocerlo, documentarlo, rastrear sus raíces y entender a qué se debe su persistencia para encontrar soluciones para erradicarlo.

Lomelí Vanegas también resaltó la importancia de la independencia del Poder Judicial para castigar la corrupción, pues advirtió que si no existe tal, el castigo se convierte en un tema de voluntad política.

Algunos de los capítulos de la obra son La Comisión Monetaria tras bambalinas. Una aproximación a la corrupción en la Secretaría de Hacienda durante la Revolución y la posrevolución temprana (1916-1940); Las prebendas de los militares. Los casos de Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro Domínguez y Abelardo L. Rodríguez (1910-1940).

También Administrando la corrupción. El manicomio La Castañeda como botín, Ciudad de México, 1910-1968; Mercaderes en el templo de la justicia. Corrupción judicial en la ciudad de México (siglo XX); La calamidad de la mordida; Corrupción y centros de vicio en la Ciudad de México, 1920-1950.

El historiador y director de la Academia Mexicana de la Historia, Javier Garciadiego, indicó que los casos que estudian los autores muestran que la existencia de leyes contra la corrupción no es suficiente.