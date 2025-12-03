Más Información

Izamal, Yucatán.- Este miércoles en este municipio se encontró el de 12 años en un predio ubicado en la calle 39 por 24 y 26, a la altura de la avenida Zamná.

Los primeros reportes señalan que la madre y su pareja, ambos originarios de Veracruz, habían salido a trabajar esa mañana, sin embargo, el hombre habría regresado al domicilio tiempo después.

Una vez en el predio, el sujeto aprovechó que la pequeña se encontraba sola para y después, con el propósito de callarla, le golpeó la cabeza con un objeto macizo y pesado, al parecer un martillo, arrebatándole la vida.

Después, el feminicida se dio a la fuga.

Minutos más tarde, la madre de la pequeña llegó al hogar y encontró la escena, solicitando de inmediato apoyo a las autoridades.

Elementos de seguridad acordonaron el área y personal de la Fiscalía General del Estado () inició las diligencias correspondientes.

El presunto agresor logró escapar, por lo que la Policía Estatal de Investigación (PEI) desplegó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

