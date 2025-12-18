El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona dijo ver como positivo que el Congreso del Estado haya aprobado las reformas a la Ley Electoral del Estado propuestas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) incluyendo el transitorio para que solo mujeres puedan competir por la gubernatura en 2027.

El mandatario comentó además que esta modificación en materia de paridad de género obedece a una resolución que venía desde 2021 para que se pudiera hacer efectiva la alternancia de género en la gubernatura, puesto que nunca ha existido una gobernadora mujer y ahora por primera vez hay una posibilidad real de que así sea.

Dijo también que en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya están listos con cuatro perfiles de mujeres y con cuatro perfiles de hombres que competirán por la gubernatura, esto para adelantarse a una posible resolución judicial que señale que los hombres también pudieran participar.

Lee también Ejemplar de águila arpía llega a Zoomat de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es parte de un programa de conservación y reproducción

Señaló “estamos contentos de que vaya a existir una verdadera alternancia y que la lucha por las mujeres sea real y no sea simulada como muchas veces se ha hecho y quien no esté de acuerdo pues entendemos su manera de quererse montar a una elección para la cual no estaban preparados”.

Gallardo Cardona añadió que si hay personas que siempre han pugnado por la paridad de género en todos los cargos y que ahora no están de acuerdo con que se vaya a tener a una mujer gobernadora, quiere decir que probablemente “era una farsa su lucha… le tienen miedo a las mujeres, es tiempo de mujeres y vamos a ir con mujeres”.

Por último el gobernador dijo coincidir con el señalamiento de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo sobre revisar la constitucionalidad de la reforma ya en su momento la autoridad lo valorará “eso ya es muy aparte”, de igual manera consideró muy respetable que las personas o partidos que no estén de acuerdo vayan a impugnar la reforma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr