TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Especialistas en vida silvestre del zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat) en Tuxtla Gutiérrez, mantienen en cuarentena a un ejemplar macho de águila arpía, traído de Brasil, como parte de un programa de conservación y reproducción de esa especie en peligro de extinción.

El ave llegó a Chiapas la primera semana de este mes y fue alojada en un espacio especial del Zoomat para su alimentación, cuidados y observación especiales, de acuerdo con la normatividad sanitaria.

El trabajo inicial y los retos de los expertos consiste en el monitoreo biológico y médico para que el águila se adapte gradualmente a su nueva condición y después sea integrada a su recinto permanente.

El Zoomat dijo que la llegada del águila arpía es importante para ese sitio, que hace 29 años tuvo en sus instalaciones el último espécimen.

El animal formará parte de un amplio programa de formación ambiental orientado a fortalecer el conocimiento sobre la especie y contribuir de manera directa a su cuidado y preservación.

Magdalena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, informó que los protocolos de importación del águila fueron de acuerdo con lo establecido por la legislación mexicana y los lineamientos internacionales.

Dichos lineamientos incluyen permisos, autorizaciones y certificados oficiales que "garantizan transparencia, seguridad y responsabilidad" en la gestión de la fauna silvestre.

"Son procesos que se realizan en aduanas, pagos, algunos trámites ante Semarnat; hay muchos requisitos que se deben cumplir por eso se tardó un poco. Cuánto cuesta un águila?, no podría decir", dijo la funcionaria a medios de comunicación

El animal se encuentra en buenas condiciones de salud, come bien. A su espacio sólo ingresan los especialistas que la atienden.

"Se toman precauciones, quienes acceden, que son dos personas, se bañan y visten ropa adecuada para darle de comer.

"Es un macho ,se buscará la hembra para la reproducción y llevar a las crías a su hábitat natural", explicó Torres Abarca.

