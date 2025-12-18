Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero continúa brindando acompañamiento y protección las caravanas de vehículos connacionales que ingresan a territorio de Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que, así lo hicieron con una caravana integrada por aproximadamente 250 vehículos de connacionales que ingresaron por la Carretera Federal 101, como parte del Programa Héroes Paisanos 2025.

Los elementos estatales mantuvieron vigilancia permanente para salvaguardar la integridad de los viajeros y prevenir cualquier incidente durante el trayecto por territorio tamaulipeco.

Elementos de seguridad hacen revisiones las carreteras del estado (18/12/2025). Foto: Especial

El recorrido concluyó en el kilómetro 02, en los límites de Tamaulipas con San Luis Potosí, donde se efectuó el relevo del operativo.

En ese punto, la caravana fue recibida por autoridades de la Fuerza Civil del Estado de San Luis Potosí y la Guardia Nacional, quienes continuaron con el acompañamiento en la entidad vecina.

La SSP indicó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para ofrecer condiciones de seguridad a los connacionales que regresan al país durante la temporada decembrina, una de las de mayor flujo vehicular en las carreteras federales.

