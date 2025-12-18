Más Información

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero continúa brindando acompañamiento y protección las connacionales que ingresan a territorio de Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que, así lo hicieron con una caravana integrada por aproximadamente 250 vehículos de connacionales que ingresaron por la Carretera Federal 101, como parte del Programa Héroes Paisanos 2025.

Los elementos estatales mantuvieron vigilancia permanente para salvaguardar la integridad de los viajeros y durante el trayecto por territorio tamaulipeco.

Elementos de seguridad hacen revisiones las carreteras del estado (18/12/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad hacen revisiones las carreteras del estado (18/12/2025). Foto: Especial

Lee también

El recorrido concluyó en el kilómetro 02, en los límites de Tamaulipas con San Luis Potosí, donde se efectuó el relevo del operativo.

En ese punto, la caravana fue recibida por autoridades de la Fuerza Civil del Estado de San Luis Potosí y la , quienes continuaron con el acompañamiento en la entidad vecina.

La SSP indicó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para ofrecer condiciones de seguridad a los connacionales que regresan al país durante la temporada decembrina, una de las de mayor flujo vehicular en las carreteras federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]