Zacatecas.— A casi 20 años de que Zacatecas se había convertido en una de las entidades pioneras a nivel nacional por contar con una Ley del Notariado que establecía el sistema de “examen de oposición” como única forma de acceso para la función notarial, hoy “se registra un grave retroceso legislativo”, señala Jaime Casas Madero, presidente del Colegio de Notarios del estado.

Explica que con la “reforma acelerada”, que aprobó el Congreso esta semana, “se han otorgado todas las facultades al Poder Ejecutivo para que haga una ‘designación directa’ de notarios”.

Tras ocurrir esta reforma, el colegio de Zacatecas y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) emitieron un enérgico rechazo a la reforma y exigieron al gobernador David Monreal Ávila que ejerza su facultad constitucional de veto a dicha ley, antes que se publique.

La iniciativa fue aprobada por 15 votos de Morena, PVEM y Nueva Alianza; hubo 10 votos en contra del PAN, PRI y PT. Foto: Especial

Advierten que se trata de un retroceso histórico, y enfatizan que “el examen de oposición es la única garantía de que los ciudadanos sean atendidos por profesionales capaces e imparciales.

“Sustituir este proceso por la ‘designación directa’ discrecional del Ejecutivo estatal degrada la fe pública, convirtiéndola en una herramienta política que compromete la autonomía del notario frente al poder”.

De no ser vetada la reforma, Zacatecas se convertiría en la quinta entidad en donde los notarios son designados discrecionalmente por el titular del Poder Ejecutivo estatal, de acuerdo con la investigación jurídica realizada por los académicos Florencia Aurora Ledesma y Luis Arturo Marín, quienes en su estudio Concurso público de oposición como única forma de acceso a la función notarial en México, un mecanismo de salvaguarda de derechos humanos revelan que en 28 entidades ya se había logrado la aplicación de este mecanismo, con excepción de Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro y Nuevo León.

Los investigadores señalan que las designaciones directas que se realizan en estas cuatro entidades “vulneran los derechos humanos de igualdad y no discriminación de los juristas que cuentan con los requisitos para desempeñar la función notarial y que carecen de la oportunidad para demostrarlo”.

Además, destacan que en aquellas entidades “en las que se continúa utilizando la discrecionalidad del Ejecutivo como medio de acceso a la vacante”, los señalamientos que encontraron son “la falta de transparencia en los procedimientos instituidos”, y que la única forma de acceso a la función notarial “sea a través del triunfo en un concurso público de oposición, el cual se caracteriza por ser una examinación transparente y accesible para todas aquellas personas que cuenten con las características físicas, intelectuales y morales”.

La sorpresa y los pronunciamientos

Jaime Casas Madero dice que la reforma a la Ley del Notariado en Zacatecas los tomó por sorpresa, porque los legisladores jamás los consultaron. Incluso, el presidente del colegio dice que se enteró “de pura chiripa”, cuando ya había comenzado la sesión legislativa y, de inmediato, se trasladó al Congreso del estado para tratar de concientizar a los diputados de lo que implicaba esa iniciativa, pero se percató que “los diputados parecía que no tenían claro lo que iban a aprobar”.

Desconoce si detrás de esta reforma “hay alguna línea, intereses políticos o de grupo”; sin embargo, dice que su petición de frenar esta iniciativa no fue escuchada, ya que el pasado martes fue aprobada con 15 votos a favor (Morena, PVEM y Nueva Alianza) y 10 en contra (PRI, PAN y PT). Además, los notarios observaron que el dictamen fue aprobado sin que se presentara una defensa o argumentación por quienes la presentaron.

Casas Madero agrega que los dos colegios de notarios emitieron el pronunciamiento porque es “jurídicamente inadmisible y alarmante” la reforma aplicada al artículo 66 Bis, donde ahora se establece la “designación directa” por parte del Ejecutivo estatal, y se cuestiona que primero se otorgue una patente notarial y después a esos notarios se les concedan 20 meses para preparaciones posteriores.

Lo anterior —dice— contraviene el sistema de Notariado Latino, que establece que “antes de recibir la fe pública, primero se debe acreditar la capacidad”; por ello insisten que “eso sólo va a permitir que personas sin evaluación técnica validen actos jurídicos, lo cual pone en alto riesgo la estabilidad patrimonial y la validez de escrituras, testamentos y todo acto notarial de los ciudadanos zacatecanos”.

En cambio, la Ley de Notariado que Zacatecas mantenía vigente desde 2006 y “que sí es democrática y transparente”, señala Casas Madero, establece que “el ingreso al notariado tendrá lugar mediante el sistema de oposición, que se compone por dos exámenes, el de aspirante a notario y el de notario”, además de que las regulación para otorgar la fe notarial se hace ante un jurado conformado por representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por parte del Colegio de Notarios.

En la reforma al artículo 50, aprobado esta semana, se menciona que el ingreso al notariado “de manera extraordinaria” se le faculta al Ejecutivo estatal mediante la designación directa y que durante su periodo de ejercicio constitucional tiene un máximo de cuatro notarías, que serían dos para mujeres y dos para hombres.

Jaime Casas destaca que en los pronunciamientos de los colegios se enfatiza que “la función notarial es un pilar del Estado de derecho, y su eficacia reside en la independencia y la alta preparación técnica de sus depositarios”, principios que podrían quedar en entredicho.

Dice que en Zacatecas hay 36 notarías y muchas de ellas están vacantes porque no se han emitido las convocatorias, pero jamás esperaban una reforma “tan retrógrada”.

El presidente del Colegio de Notarios de Zacatecas señala que no se oponen a realizar reformas a la legislación vigente, porque se puede analizar y buscar mejoras, pero “nunca para vulnerar la seguridad jurídica ni para permitir designaciones discrecionales”.

Por lo pronto, los notarios zacatecanos temen que la reforma pueda ser publicada este viernes en el Periódico Oficial del Gobierno de Zacatecas, ya que se espera que este mismo día también sea publicada la Ley de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2026, que fue aprobada en la misma sesión del martes.

Por ello la urgencia del exhorto que hicieron los dos colegios al gobernador de Zacatecas, los cuales esperan que David Monreal reflexione y no publique la reforma; sin embargo, han advertido que en caso de que no se aplique el veto, analizarán la posibilidad de recurrir al amparo para impedir este retroceso legislativo.