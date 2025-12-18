Este jueves y viernes, el frente frío número 22 provocará lluvias, fuertes rachas de viento y heladas, y, por su avance entre canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, el ambiente se mantendrá en condiciones irregulares en gran parte del país.

Así lo indica el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que reporta para hoy lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas al sur y centro del país.

Prevé lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chiapas, Campeche y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán. En el centro del país, incluida la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, se esperan lluvias aisladas.

Registran intensa lluvia en el centro y sur de la Ciudad de México. Foto: Juan Carlos Williams

Al mismo tiempo, el frente frío 22 provocará rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la costa occidental de Baja California se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que se recomienda precaución a la navegación menor.

El ambiente frío a muy frío se mantendrá durante las mañanas y noches sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Prevén temperaturas de hasta -10 grados en estos estados

Para la madrugada del viernes se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, los valores oscilarán entre 0 y 5 grados.

En el transcurso del día, el frente frío se extenderá desde el norte del golfo de México hasta el noreste del país y mantendrá su interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste lo que generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Ese día también se prevé un evento de norte, con viento de componente norte y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz.

Las autoridades del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil recomiendan tomar precauciones, ya que las lluvias fuertes podrían provocar incrementos en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

