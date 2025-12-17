Esta noche ingresará a la República mexicana el frente frío número 22 por el noreste del país y, en combinación con otros sistemas atmosféricos, mantendrá lluvias, rachas de viento y ambiente frío en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico meteorológico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que canales de baja presión sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán, junto con divergencia en niveles altos y el ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas.

En consecuencia, se prevén lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, además de precipitaciones leves en zonas del centro y sur del país.

En paralelo, el nuevo frente frío va a interactuar con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, combinación que generará rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El ambiente se mantendrá frío a muy frío durante la mañana y la noche de mañana en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, además de regiones serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Para la madrugada del viernes se esperan temperaturas de hasta menos 10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones montañosas del norte y centro del país.

Además, se espera oleaje de uno a dos metros de altura en la costa occidental de Baja California, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas marítimas ante el avance del frente frío 22.

