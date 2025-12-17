La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé para este miércoles 17 de diciembre un clima cálido, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad por la tarde, además de lluvias ligeras en la Ciudad de México.

La dependencia detalló que se espera una temperatura máxima de 22 grados Celsius, con viento del sur de 5 a 20 kilómetros por hora, y rachas de hasta 35 km/h.

Asimismo, la SGIRPC activó alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, por temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, previstas entre las 03:00 y 08:00 horas.

Lee también Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Indicó que durante la noche la temperatura podría descender a 15°C, mientras que en la madrugada del jueves, entre las 03:00 y 06:00 horas, se prevén alrededor de 10°C, por lo que el ambiente será de frío a muy frío.

En cuanto a la actividad volcánica, la dependencia señaló que el sistema de monitoreo no reporta emisiones de ceniza. En caso de presentarse, la ceniza volcánica se dispersaría hacia el noreste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL