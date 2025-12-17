Zacatecas.- El Consejo Consultivo del Colegio de Notarios de Zacatecas, así como el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) exigen al gobernador David Monreal Ávila que ejerza su facultad constitucional de veto a la Ley del Notariado del Estado que acaba de ser reformada por la Legislatura local y que ahora permite al Poder Ejecutivo realizar una “designación directa” de notarios.

Estas reformas fueron aprobadas con 15 votos a favor y 10 en contra en la sesión legislativa del martes, por ello, hoy, los colegios de notarios decidieron levantar la voz y refieren que “resulta jurídicamente inadmisible y alarmante la propuesta del Artículo 66 Bis, que permite otorgar una patente notarial y conceder 20 meses de 'preparación' posteriores”, al explicar que en el sistema de Notariado Latino, la capacidad se acredita antes de recibir la fe pública.

Advierten que “permitir que personas sin evaluación técnica validen actos jurídicos pone en riesgo la estabilidad patrimonial y la validez de escrituras y testamentos de las familias zacatecanas”.

En el comunicado del CNNM también se emiten sendos cuestionamientos a los legisladores zacatecanos: “Observamos con preocupación que una reforma de tal calado haya carecido de defensa técnica en la tribuna por parte de sus promoventes, ignorando los sólidos argumentos de quienes advierten el daño institucional”.

El pronunciamiento del Colegio de Notarios zacatecanos fue leído por su presidente Jaime Casas Madero, quien aclaró que esta postura “no es política ni partidista, es institucional y social del notariado que debe servir a la ciudadanía, garantizar certeza y seguridad jurídica”.

Colegios de Notarios exigen al gobernador de Zacatecas vetar Ley de Notariado que permite designación directa (17/12/2025). Foto: Especial

Tanto el Colegio de Notarios de Zacatecas como el Colegio Nacional reprochan al Congreso local que se haya legislado "sin un mapa de saturación notarial, ni estudios de carga de trabajo. La modernización del servicio se logra mediante la digitalización y la eficiencia administrativa, no mediante la proliferación de nombramientos sin sustento técnico que solo responden a coyunturas políticas”.

Puntualizan que “la función notarial es un pilar del Estado de Derecho, y su eficacia reside en la independencia y la alta preparación técnica de sus depositarios. El examen de oposición es la única garantía de que los ciudadanos sean atendidos por profesionales capaces e imparciales”, por ello, advierten que “sustituir este proceso por la “designación directa” y discrecional del Ejecutivo estatal degrada la fe pública, convirtiéndola en una herramienta política que compromete la autonomía del notario frente al poder”.

El exhorto al gobernador de Zacatecas es que vete la ley antes de que sea publicada en el Diario Oficial del Estado, ya que si ocurre eso se permitiría que entre en vigencia la reforma, por su parte, los notarios zacatecanos expresaron disposición al diálogo “para la construcción de soluciones reales” para mejorar el servicio notarial.

El presidente del CNNM, Ricardo Vargas, expresó su respaldo al presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Notarios de Zacatecas, Jaime Arturo Casas Madero, y a todo el gremio estatal y el manifiesto concluye con la frase: “La seguridad jurídica no admite excepciones politizadas”.

