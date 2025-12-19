Culiacán. - Un incendio en el relleno sanitario de Culiacán movilizó dos estaciones de bomberos con auxilio de cuatro pipas del ayuntamiento para tratar de sofocar el fuego que amenaza con extenderse, por lo que se usa maquinaria pesada, dijo el coordinador de Protecciòn Civil, Jesús Bill Mendoza.

Señaló que se trabaja en dos frentes, una de las cuadrillas está abriendo una brecha con maquinaria pesada para evitar que se propague el fuego y en el segundo frente, los bomberos laboran con intensidad para sofocar el intenso fuego.

El funcionario municipal exhortó a la población a que no se alarme por este siniestro que es combatido por dos grupos de bomberos que cuentan con el auxilio de cuatro pipas cargadas de agua que realizan traslados continuos para abastecerlos.

Jesús Bill externó que el intenso humo negro que se formó en la zona oriente de la capital del estado que motivo una serie de llamadas a las líneas de emergencia por desconocer el origen del incendio, por lo que se movilizaron los cuerpos de auxilio y las autoridades de seguridad pública para estar atentos.

Comentó que la instrucción que se tiene es sofocar en forma total este incendio del relleno sanitario por lo que los cuerpos de bomberos atacan uno de los frentes y con equipo pesado se abre una brecha para evitar que se propague.

