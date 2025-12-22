¿Cómo es Luaú, restaurante de Zona Rosa donde asesinaron a una persona a tiros?

Un ataque con arma de fuego registrado el domingo 21 de diciembre provocó la muerte de una persona y dejó a otra lesionada dentro del restaurante Luaú, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

El hecho ocurrió en el establecimiento localizado sobre avenida Hamburgo, en el cruce con la calle Niza, dentro de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

🔴Un ataque directo en el restaurante Luau, ubicado en la colonia Juárez, dejó una persona fallecida y otra herida. Los primeros reportes señalan a dos hombres armados que después de accionar sus armas, lograron darse a la fuga#Video : Francisco Rodríguez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6snZVLce9l — El Universal (@El_Universal_Mx) December 22, 2025

De acuerdo con información preliminar, dos personas armadas ingresaron al lugar y realizaron disparos contra uno de los comensales, para después retirarse del sitio.

Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Como consecuencia del ataque, un hombre murió en el lugar. Otra persona presentó heridas por arma de fuego y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

¿Cómo es el restaurante Luaú, ubicado en la Zona Rosa?

El restaurante Luaú es un establecimiento dedicado a la comida china-cantonesa que opera en la Zona Rosa desde 1957.

Fue fundado por el señor Fong, inmigrante de origen chino, quien introdujo recetas de su entorno familiar, las cuales se mantienen en el menú.

El lugar cuenta con salones para el servicio de alimentos y una decoración basada en elementos de origen asiático. Es utilizado para comidas familiares y reuniones de grupos.

Entre los platillos que se ofrecen se encuentran el pato laqueado, la res estilo mongoliana, preparada con salsa de soya, y los camarones en salsa de langosta. El tallarín frito forma parte de las preparaciones más solicitadas.

El horario de atención inicia a las 12:00 horas. De domingo a jueves el cierre se realiza a las 22:00 horas, mientras que los viernes y sábados el servicio concluye a las 23:00 horas.

La dirección del restaurante es calle de Niza número 38, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

- Con información de Juan Carlos Williams

