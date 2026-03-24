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El dio a conocer que se le autorizó brindar a los trabajadores independientes y migrantes opciones para utilizar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda en créditos para mejora, compra y construcción de vivienda.

La propuesta fue aprobada este martes en la sesión ordinaria número 929 del Consejo de Administración, con el voto a favor de los sectores de los empleadores, trabajadores y de gobierno que conforman al Instituto.

La propuesta comprende modificaciones al Modelo Único de Originación para que, además de las personas trabajadoras con relación laboral vigente, se permitirá el acceso al crédito a personas trabajadoras del hogar, periodistas, músicos y migrantes, entre otros.

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En representación del sindicato de músicos, EJE Ejecutantes, y de la CTM, Armando Baez Pinal, celebró esta iniciativa, la cual constituye un avance sustantivo para que se amplíe el acceso al crédito a sectores no atendidos, como el de los músicos, quienes por primera vez contarán con opciones reales para ejercer su derecho a la vivienda.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reconoció la importancia del diálogo con el sector obrero, en especial con la CTM y la CROC, haciendo mención de que, a partir de una reunión sostenida el 10 de febrero en el aeropuerto de la , fue posible tener encuentros en Reynosa, Matamoros y Cancún, para invitar, de manera directa, a los trabajadores afiliados a dichas centrales obreras para que aprovechen los beneficios que les brinda el Programa de Vivienda para el Bienestar.

Adicionalmente, el director general recalcó que durante marzo la entrega de viviendas fue significativa y que el ritmo de la misma se incrementará esperando que a partir de diciembre de 2026 se entreguen 15 mil viviendas mensuales, por lo que la promoción del , en conjunto con los sindicatos, es fundamental.

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cc/rmlgv

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