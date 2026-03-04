Este miércoles, desde Colima, Colima, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva entregaron las primeras viviendas del Bienestar en la entidad, ubicadas en el fraccionamiento “Infonavit Andares del Jazmín”.

Durante el evento recibió su vivienda Ricarda, una madre soltera de cuatro hijos, que vive rentando junto con una de sus hijas y ahora tendrá su propio hogar.

En el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar se contempla la edificación de un millón 200 mil viviendas a nivel nacional por parte del Infonavit para derechohabientes, como ella, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

Lee también Créditos para bodas registran menor morosidad que otros préstamos de consumo; cambios regulatorios impactan a inversionistas

El ingeniero Romero Oropeza informó que, en este fraccionamiento, donde se construyen 116 viviendas, prácticamente ya se vendieron todas, solo quedan 11.

Afirmó que este es un fenómeno que se está dando en todos los desarrollos a lo largo del país, ya que la gente llega y adquiere las viviendas por adelantado.

En Colima, el Instituto tiene la meta de construir 13 mil viviendas durante el sexenio, de las cuales 3 mil ya se encuentran en construcción y 7 mil 500 más arrancarán este mismo año, lo que significa un 80% de avance del objetivo del sexenio, con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos en los municipios de Villa de Álvarez, Manzanillo, Colima, Tecomán y Coquimatlán.

Posteriormente, en un evento con los beneficiarios y sus familias Romero Oropeza agregó que de los 4 millones 856 mil créditos que eran impagables y fueron reestructurados a nivel nacional, mediante el programa Infonavit Solución Integral, 50 mil corresponden a familias colimenses.

También invitó a todos los derechohabientes que tengan este tipo de créditos a que ingresen a la página de internet para conocer los beneficios que pueden obtener.

Lee también Créditos para bodas registran menor morosidad que otros préstamos de consumo; cambios regulatorios impactan a inversionistas

Asimismo, el Infonavit avanza en la entrega gratuita de escrituras y, a la fecha, ya se han liberado 16 mil 500 hipotecas en el estado, dando seguridad y certeza a las familias sobre su patrimonio.

En su intervención, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, dijo que la meta total de construcción de vivienda en el estado pasó de 13 mil a 19 mil viviendas, con una inversión de 11 mil 400 millones de pesos, generando 57 mil empleos directos y 85 mil indirectos.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, señaló que este es un programa accesible a las familias que garantiza desarrollos en lugares cercanos a los servicios públicos y con procesos de financiamiento que facilitan que las familias cumplan su sueño de contar con un patrimonio propio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Noticias según tus intereses