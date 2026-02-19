La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) respondió sobre los servicios de consulta y atención que el Archivo General Agrario (AGA) ofrece.

La solicitud se hizo para el reportaje publicado ayer, pero la respuesta se envió tras el cierre de edición: “El Archivo Agrario Nacional (sic) es una dirección general dentro del Registro Agrario Nacional (RAN), por lo que el anuncio de la apertura al público se hizo en las redes sociales del RAN”, responde la Sedatu y adjunta una publicación de X del RAN del 16 de febrero. El anuncio se dio en las cuentas del RAN, pero en las cuentas del AGA o de la Sedatu no aparecen anuncios recientes (salvo lo que se publicó tras la consulta).

El acceso por Humboldt tampoco tiene letreros. “El 6 de febrero se envió un boletín a medios con el viso de la apertura”, continúa. En el área de Prensa del Gobierno de México, en los artículos publicados por el RAN no aparece el boletín, así como tampoco está en el archivo de Prensa de la Sedatu en la misma web. “Respecto al internet en la sala de consulta, en efecto no se cuenta con ese servicio, derivado de que el funcionamiento de la sala no se basa en el Phina, sino en Sicoaga, el cual funciona sin necesidad del internet”. En la visita que EL UNIVERSAL hizo a la Sala de Consulta, un trabajador confirmó que no hay Internet y se sugería a los usuarios utilizar el Phina ante dificultades de búsqueda. Sobre cuándo abrirá completamente el proyecto del AGA, se respondió: “La librería y museo que refiere no son parte de los servicios del AGA”. Aunque el Gobierno de México ha informado que la Sedatu construye un nuevo museo y sede del AGA, y que en el edificio habrá oficinas, biblioteca, librería del FCE, tienda FONART, terraza, mirador y plaza pública.