Los créditos personales destinados a financiar bodas muestran, en algunos intermediarios financieros digitales, un comportamiento de pago más favorable que otros préstamos de consumo, lo que ha llevado a identificar este segmento como uno de los de menor morosidad dentro de las plataformas de financiamiento colectivo.

De acuerdo con Juan Carlos Flores, director general de la plataforma de financiamiento colectivo Doopla, los préstamos solicitados para cubrir gastos asociados a una boda, como la celebración, la luna de miel o el equipamiento del hogar, han registrado niveles de pago más estables que otros créditos personales disponibles en el mercado.

Según explicó el directivo, las solicitudes de este financiamiento presentan uno de los mejores comportamientos de pago entre los diferentes destinos del crédito que se originan dentro del modelo de préstamos entre personas.

El fenómeno contrasta con lo que suele observarse en otros créditos personales de consumo, donde los niveles de morosidad tienden a elevarse conforme aumenta la presión financiera sobre los hogares o cuando se trata de préstamos vinculados a consolidación de deuda o gasto corriente.

En el caso de esta plataforma, la cartera vencida general, medida como créditos con más de 90 días de atraso, se ha mantenido en un rango cercano al 10% durante los últimos años, lo que implica que alrededor del 90% de los acreditados cumple con sus pagos en tiempo y forma.

Dentro de ese portafolio, los créditos vinculados a bodas muestran un comportamiento más favorable en términos de pago, lo que ha despertado interés por desarrollar productos financieros dirigidos a este tipo de gasto.

Flores señaló que, aunque aún representan una proporción limitada dentro de la cartera total, cerca de 5% de los créditos originados en la plataforma se destinan actualmente a financiar gastos asociados a bodas, aun sin que exista una estrategia comercial específica enfocada en ese segmento.

El directivo atribuyó el comportamiento de pago observado a factores emocionales y sociales asociados al compromiso que representa una boda, además del hecho de que se trata de préstamos de corto plazo en comparación con otros productos financieros.

En la plataforma, los créditos personales suelen tener plazos promedio de entre 24 y 30 meses, lo que permite que el financiamiento sea liquidado en un periodo relativamente breve frente a otros esquemas de crédito.

De acuerdo con estimaciones citadas por la empresa, en el país se celebran alrededor de 500 mil bodas al año, cada una de las cuales implica gastos en diversos rubros. Foto: Unsplash

Los montos también se mantienen dentro de rangos moderados. El crédito promedio en la plataforma durante el último año se ubicó alrededor de 120 mil pesos, mientras que los préstamos destinados a bodas suelen oscilar entre 150 mil y 200 mil pesos, dependiendo del perfil del solicitante y su capacidad de pago.

El mercado potencial para este tipo de financiamiento está asociado al tamaño de la industria de bodas en México. De acuerdo con estimaciones citadas por la empresa, en el país se celebran alrededor de 500 mil bodas al año, cada una de las cuales implica gastos en rubros como organización de eventos, servicios de banquete, fotografía, vestimenta y viajes, con lo cual, la firma busca incursionar con mayor fuerza en este tipo de financiamiento, con una estimación de alrededor de 17 mil créditos para bodas entre 2026 y 2030, como parte de su plan de expansión.

Retención de ISR a inversiones en fintech está fuera de mercado

En paralelo, el sector de financiamiento colectivo enfrenta cambios regulatorios en materia fiscal que han impactado el comportamiento de los inversionistas que participan en este tipo de plataformas.

Desde enero de 2026, las plataformas de financiamiento colectivo están obligadas a retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los inversionistas que obtienen rendimientos a través de estos esquemas. La retención es de 20% para inversionistas nacionales y de 35% para inversionistas extranjeros, además del Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses generados.

De acuerdo con Flores, la aplicación de estas retenciones provocó movimientos en los flujos dentro de la plataforma hacia finales de 2025 y principios de 2026, cuando algunos inversionistas realizaron retiros tras darse a conocer la nueva obligación fiscal.

El directivo señaló que, aunque la retención busca dar mayor claridad tributaria a los inversionistas, el sector considera que los niveles actuales se encuentran por encima de los aplicados a otros instrumentos financieros.

Las tasas de retención están fuera de mercado frente a otros productos financieros, indicó, al señalar que en algunos instrumentos de ahorro tradicionales existen excepciones fiscales para montos menores a ciertos umbrales de inversión.

No obstante, afirmó que hacia febrero los flujos de inversión dentro de la plataforma comenzaron a estabilizarse, mientras el sector continúa evaluando el impacto de la nueva obligación fiscal en el comportamiento de los inversionistas durante el resto del año.

