¿Boda moderna?; recién casados ofrecen terminal bancaria a sus invitados para regalo de boda; video se viraliza

En la cultura, las bodas siguen siendo consideradas uno de los momentos más importantes en la vida de una persona. Hechas para que las parejas celebren el siguiente paso en su relación, suelen reunir a los familiares y amigos más cercanos de los novios, y una variedad de regalos que usualmente, tienen el objetivo de ayudar a los recién casados a empezar su vida juntos.

En la actualidad, parece que se le ha dicho adiós a las mesas de regalo, la decoración para el hogar o los electrodomésticos. En días recientes, la idea de una pareja se ha hecho viral, pues decidieron solicitar los obsequios de los invitados en forma de dinero —lo cual no suele ser tan raro—, sin embargo, esta pareja utilizó una terminal bancaria para cobrar el regalo de quien quisiera darlo.

El video se popularizó a través de redes sociales, como TikTok y X —antes Twitter—, generando una ola de sorpresa, apoyo y críticas por parte de usuarios.

En el video se observa a la joven recorrer las mesas de invitados explicando la dinámica para quienes deseen dar su obsequio así. Foto: X

Pareja utiliza terminal bancaria para pedir regalo de invitados en su boda

En las imágenes virales, compartidas por el fotógrafo de la boda, se puede ver a una mujer con vestido negro —quien se asume es amiga de los novios— recorrer las mesas de invitados del recinto con unas hojas y una terminal en la mano.

La joven se acerca a las personas del evento y les comenta que los novios tienen una mesa de regalos, en la que pueden dejar "un detalle"; por ejemplo, un sobre con efectivo, una donación con tarjeta a través de la terminal, o un mensaje escrito a mano en un pequeño pedazo de papel.

El video muestra a algunos de los invitados utilizar la terminal, y una imagen del área mencionada para los sobres de dinero, con un letrero que dice "Jessica y Rodrigo. ¡Gracias por su aportación y sus buenos deseos!".

No entiendo por qué son tan nacos 🤔🤨 pic.twitter.com/Xj5eGIMjDt — El Rey (@MrReyKing) February 26, 2026

Regalo con terminal desata polémica en redes sociales

El video ha generado polémica en redes sociales, donde usuarios debaten si la decisión de los novios fue apropiada o no.

Por un lado, hay internautas que defienden a la pareja, diciendo que "cada quien hace en su boda lo que quiere" y argumentando que en realidad, nadie sabe qué tipo de relación tienen los recién casados con sus invitados, por lo que podría ser que para los asistentes no fue un hecho ofensivo ni abusivo.

Por el otro, hay usuarios que critican a la pareja, alegando que fue una acción de "muy mal gusto" o que es una manera de "presionar" a los presentes a dar dinero, entre otras.

El contenido acumula una gran cantidad de comentarios, como:

"Pésimo gusto".

"Hasta acá se escucho el sonido de las tripas".

"En México tenemos la cultura de compartir, somos muy generosos! Esto me parece más bien un acto de cobrar".

"Es genial, te ahorras tener que elegir el regalo y ellos se compran lo que realmente necesitan o quieren".

"En realidad, es lo mismo que darles un regalo".

