“Aprendan inglés”; el reclamo viral de un extranjero a vendedores de Playa del Carmen

En el corazón de la Riviera Maya, donde el bullicio de la Quinta Avenida marca el ritmo económico de la región, las tácticas de venta tradicional enfrentan un severo escrutinio por parte de expertos internacionales.

Brandon Hein, un estratega de marketing digital estadounidense ha generado una confrontación mediática al señalar lo que define como una "falla sistémica" en las técnicas comerciales de Playa del Carmen.

Según Hein, la desconexión entre el vendedor de calle y el perfil del consumidor internacional representa una pérdida millonaria en ingresos potenciales, encendiendo un debate sobre la identidad cultural frente a la necesidad de profesionalización técnica en destinos de clase mundial.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

El choque entre el marketing digital y el comercio tradicional

La controversia se origina a partir de las declaraciones del experto al describir su experiencia transitando por las zonas de mayor afluencia turística en Quintana Roo.

Con una postura crítica, Hein sentencia la efectividad de los denominados "jaladores" (vendedores que abordan a transeúntes) asegurando que carecen de una estrategia de segmentación previa. “Si quieres ser el peor vendedor, deberías hacer lo que todos estos tipos están haciendo. Estoy en Playa del Carmen ahora mismo y cada cinco pasos alguien me dice ‘amigo, amigo’, tratando de venderme algo, gritándome en español”, expresa el estratega.

Para el especialista, el error fundamental no reside únicamente en la persistencia del abordaje, sino en la ausencia de herramientas de comunicación que garanticen que el receptor comprenda el mensaje. Hein cuestiona la lógica detrás de la venta cuando existe una barrera idiomática evidente:

“Claramente no hablo español. ¿Cómo le vas a vender algo a alguien cuando ni siquiera puede entender lo que estás diciendo?”, señala, apelando a uno de los principios fundamentales del marketing contemporáneo: el conocimiento profundo de la audiencia.

Inversión en habilidades frente a soberanía lingüística

El análisis de Hein trasciende la queja superficial y se interna en el concepto de la economía del autoperfeccionamiento. El estratega subraya que, dado que el destino es un imán para el turismo de habla inglesa, la preparación técnica debería ser una prioridad para los comerciantes locales. “No entiendo cómo no invierten un poco para aprender inglés, para venderle a las personas que claramente hablan inglés y, tal vez, obtengan más ventas”, sugiere Hein, enfatizando que “invertir en ti mismo, aprender más habilidades probablemente valga la pena”.

Sin embargo, estas afirmaciones provocan una reacción negativa inmediata en plataformas digitales. Usuarios locales y defensores de la identidad cultural mexicana argumentan que el visitante debe adaptarse al entorno que visita, y no a la inversa.

De acuerdo con informes de la American Marketing Association (AMA) sobre marketing transcultural, la imposición de estándares lingüísticos externos suele ser percibida como una forma de erosión cultural en los mercados locales.

Ante la magnitud de las respuestas de repudio, Brandon Hein opta por colocar sus cuentas en modo privado y limitar los comentarios para evitar el escalamiento del conflicto en redes sociales. El incidente deja sobre la mesa la tensión persistente entre la eficiencia comercial globalizada y el respeto a la cultura nativa en los principales centros turísticos de México.

aov