El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) entregaron viviendas en el estado de Colima, donde aumentó la meta para la construcción de hogares al pasar de 13 mil a 19 mil para este sexenio.

Con una inversión de 11 mil 400 millones de pesos, este proyecto generará 57 empleos directos y 85 mil indirectos, lo que beneficiará a 68 mil personas, informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu).

Durante un enlace virtual en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de este miércoles 4 de marzo, la funcionaria indicó que en Colima, hay un avance del 20% de la meta sexenal. Por parte de Infonavit, se construirán 13 mil viviendas y este año se terminarán 7 mil 500. También se planean regularizar mil predios en beneficio de la población.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, entregó las llaves de la primera casa a Rafaela, una madre soltera que solía rentar. El funcionario destacó que las casas tienen dos habitaciones, comedor, sala y cuarto de servicio, y cuentan con una altura de 2 metros 90 centímetros, lo cual le da una gran amplitud a cada vivienda.

Por su parte, Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, agradeció a la presidenta por el programa de vivienda que impulsó desde el inicio de su mandato.

“El derecho a la vivienda existe en la Constitución de nuestro país desde hace 40 años, pero era un derecho que prácticamente se había quedado ahí en el papel. Por muchos años en la época neoliberal (...) los allegados al poder que de pronto se convertían en desarrolladores de vivienda, construían vivienda en las periferias, construían una vivienda alejada de los servicios públicos y que terminaba convirtiéndose más en un problema que en una solución”, dijo.

La mandataria estatal destacó que las Viviendas para el Bienestar, representan un avance importante para el desarrollo de las familias en México, ya que pueden conseguir un hogar a un precio accesible y con procesos de financiamiento a su alcance.

“Para nosotros es más que entregar una vivienda, es comenzar a construir hogares, es comenzar a construir historias que como la de Ricarda y muchas familias colimenses, estamos muy agradecidas de que esté sucediendo. Todo nuestro reconocimiento, presidenta, porque entregar Vivienda del Bienestar significa una parte de lo que representa la visión transformadora que usted encabeza”, dijo.

