Por Sergio Menéndez

En el mes de febrero, en Cemex cumplimos 120 años construyendo confianza para nuestros clientes y un mejor futuro para México y el mundo. Esta trayectoria nos coloca como la empresa de origen mexicano con mayor presencia, influencia y reputación en el mundo dentro del sector de la construcción.

Desde Hidalgo, Nuevo León, donde nacimos, evolucionamos de una empresa local a una firma multinacional, manteniendo siempre como objetivos la producción de cemento, concreto y agregados de alta calidad y un servicio orientado a resolver los retos que día a día enfrentan albañiles, ingenieros, arquitectos, contratistas y hasta amas de casa, quienes saben que construir con Cemex es equivalente a edificar un negocio sólido y un patrimonio duradero para sus familias.

Con orgullo, hemos visto cómo nuestros productos y servicios han impulsado el desarrollo urbano, industrial y económico de México y el mundo. Por ejemplo, en 1910 participamos en la construcción de los cimientos del Palacio Legislativo federal en la CDMX (hoy Monumento a la Revolución), en 1922 en el Casino Monterrey y en 1949 en la construcción del campus y la biblioteca del Tec de Monterrey; con nuestros materiales se construyó la nueva Basílica de Guadalupe, la rehabilitación del Circuito Interior y se remodeló el Zócalo de la CDMX; desarrollamos desde transportes confinados en Monterrey, Querétaro y el Metrobús de la capital, hasta los rascacielos más altos del país como la Torre Mitikah, Torre Reforma y la Torre Rise. Estamos presentes en centenas de obras de infraestructura, desde los Caminos Rurales de los pueblos de Oaxaca, hasta en el Puente Baluarte en Durango o el Atirantado en San Pedro Garza García y las ampliaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y CDMX. Además, contamos con la red minorista de materiales de construcción más grande del país, Construrama, con 25 años de exitosa trayectoria.

Y a nivel internacional, participamos en la construcción del anillo vial más largo de Estados Unidos, el Grand Parkway en Houston; en la expansión del Metro de Los Ángeles, California; en la ampliación del Canal de Panamá, en el sistema de transporte Grand Paris Express en Francia, así como en muchas obras en Alemania, Reino Unido, República Checa, España, Abu Dhabi, Dubái, Colombia, Egipto, por mencionar solo algunas.

El esfuerzo de nuestros colaboradores en México y el mundo se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye: en hospitales donde nacen historias, en viviendas donde crecen las familias, en escuelas que forman a millones de niños, en infraestructura esencial para seguir evolucionando.

Así, llegamos a este aniversario, orgullosos de nuestras raíces y nuestra proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro para México y el mundo.

Presidente de Cemex México