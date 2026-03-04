La mañanera de Sheinbaum, 4 de marzo de 2026, minuto a minuto

Más Información
EN VIVO: Continúan los ataques entre EU, Israel e Irán este miércoles; sigue el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente
Como cada mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, para informar sobre los acontecimientos más importantes del país.
Nación 08:34 AM
Habitaciones canceladas en CDMX para el Mundial 2026
La Presidenta menciona que se está revisando si es verdad que hubo una cancelación de alrededor de 800 habitaciones en Ciudad de México. Señala que, en caso de ser cierto, le pedirá a Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, y a Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, que se revise la información para poder comunicarla.
Nación 08:29 AM
Baja de pensiones de "servidores públicos de confianza"
"Nadie les va a pedir el recurso que recibieron", dice Sheinbaum respecto a la retroactividad en la reforma para bajar las pensiones onerosas de "servidores públicos de confianza". Apunta que a partir de que sa aprobada va a bajar la cantidad de lo que reciben.
Nación 08:25 AM
Sheinbaum presenta el nuevo "Decálogo por la democracia" que enviará este miércoles
La Presidenta apunta que ya se corrigieron los detalles de la reforma electoral para ser enviada este miércoles. Menciona que tiene por nombre el "Decálogo por la democracia":
- Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión
- Reducción del gasto
- Mayor fiscalización
- Voto en el extranjero
- Tiempos en radio y televisión
- Inteligencia Artificial
- Cómputos distritales
- Democracia participativa
- No nepotismo
- No reelección
Menciona que no hay que adelantarse, pero en caso de no ser aprobado cuenta con un plan b.
Nación 08:20 AM
Recursos de nuevas autopistas se usan para pagar inversión y nuevos proyectos: Banobras
El titular de Banobras explicó que las nuevas autopistas formen parte del Fondo Nacional de Infraestructura. Menciona que lo bueno es que las concesiones se quedan dentro del gobierno mexicano, pues los recursos que se obtienen de las autopistas se usan para pagar la inversión y nuevos proyectos.
Nación 08:13 AM
El bachetón
Esteva Medina presenta un video para cerrar el bachetón. indica que son cerca de 18 mil kilómetros de repavimentación y bacheo en todas las carreteras federal del país.
Nación 08:01 AM
Avances en infraestructura carretera
Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presenta los avances de la infraestructura carretera. Detalla ejes prioritarios, puentes y distribuidores viales y autopistas.
Apuntó que dentro de los proyectos concluidos se encuentran:
San Ignacio Tayoltita en Sinaloa/Durango
Bavispe – Nuevo Casas Grandes en Sonora/Chihuahua
Circuito Tierra y Libertad en Morelos
En los proyectos en proceso mencionó que hay ocho corredores.
Nación 07:49 AM
Banobras presenta el programa de autopistas
Jorge Mendoza, director general de Banobras, presenta lel programa de autopistas. Detalla que se encontró un fondo de inversión con el sector privado para mejorar las autopistas y los trayectos, con el objetivo de mejorar tiempos de traslado, seguridad, responsabilidad ambiental y la generación de empleo para el desarrollo económico del país.
Explica que dos de los proyectos "históricos" son el Corredor del Golfo de México y la ampliación de la Ruta 57.
"Estados Unidos también va a invertir en la infraestructura del lado de su territorio", indicó Jorge Mendoza, director de Banobras.
Nación 07:42 AM
Entrega de viviendas en Colima
Por medio de un enlace remoto con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, Edga Vega, titular de Sedatu y Octavio Romero, titular de Infonavit, presentan la entrega de viviendas en la entidad.
Nación 07:39 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Adelanta que la conferencia de hoy se tratará sobre carreteras.
mahc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]