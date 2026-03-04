La mañanera de Sheinbaum, 4 de marzo de 2026, minuto a minuto

La Presidenta apunta que ya se corrigieron los detalles de la reforma electoral para ser enviada este miércoles. Menciona que tiene por nombre el "Decálogo por la democracia":

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Reducción del gasto Mayor fiscalización Voto en el extranjero Tiempos en radio y televisión Inteligencia Artificial Cómputos distritales Democracia participativa No nepotismo No reelección

Menciona que no hay que adelantarse, pero en caso de no ser aprobado cuenta con un plan b.