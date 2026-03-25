Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció la formación que se da en el Instituto Matías Romero, tanto para quienes buscan formación diplomática como para aquellos que no forman parte del Servicio Exterior Mexicano.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 25 de marzo en Palacio Nacional, el canciller De la Fuente también reconoció al embajador Juan José Bremer como director del Instituto Matías Romero, así como su trayectoria.

“El Instituto está ahora quizá mucho más activo que antes, en estos procesos de evaluación y con algunas innovaciones que son importantes (...). El Instituto es, digamos, la academia de la diplomacia mexicana y está en un proceso de renovación y de actividad”, dijo Juan Ramón de la Fuente al destacar las modificaciones “más acorde a la realidad actual”

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“Yo creo que está teniendo una gran actividad, pero puede tener más para evaluaciones de casos específicos (...). Yo diría que está teniendo un papel muy importante, pero puede tenerlo todavía más en casos más específicos si se requieren”, agregó el canciller.

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