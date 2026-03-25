En el marco de la votación del Plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que los temas principales son la erradicación de los privilegios y la revocación de mandato a la mitad del periodo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confió en que en la Cámara de Diputados se vote la reforma para eliminar las “pensiones doradas”.

“Un tema que a nosotros nos importa mucho es el tema de ir erradicando cada vez más los privilegios; ese tiene que ver con disminuir regidores, disminuir el número de diputados, o más bien el presupuesto de los Congresos estatales.

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“Disminuir el presupuesto del Senado de la República y disminuir las canonjías que tienen los consejeros electorales y otros de todo nivel, federales, estatales, salas regionales. La otra es, si es posible, que la revocación de mandato se haga a la mitad del periodo”, dijo.

“Vamos a ver cómo se vota en el Pleno. Lo que más nos importa a nosotros es el tema de los privilegios. También espero que en la Cámara de Diputados se vote hoy lo de las pensiones doradas”, agregó.

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