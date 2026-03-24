Diputados de la bancada priista en la Cámara de Diputados presentaron un punto de acuerdo que propone exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Guardia Nacional (GN) para que fortalezcan las acciones de prevención e investigación de los robos a transportistas, asaltos y secuestros de usuarios de la Carretera Federal 57.

Dicha vía federal atraviesa ocho entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

En conferencia de prensa, el diputado Gerardo Sánchez señaló que en la Carretera Federal 57 se estima que ocurre un asalto cada 51 minutos, con al menos 16 mil carpetas de investigación abiertas en el último año.

Lee también Suben extorsión y feminicidios en CDMX en 2026

Aseguró que entre el 68 y 80% de los robos se cometen con violencia, generando pérdidas superiores a 7 mil millones de pesos, principalmente para el sector transportista.

El legislador priista refirió que los tramos de San Luis de la Paz, Tepeji del Río y de Matehuala a Monterrey, son focos rojos para las autoridades, ya que se registran un elevado número de robos.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, anunció que la próxima semana presentará la problemática a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), debido a la gravedad de los accidentes registrados en esa vía.

Lee también Hallan sin vida a tres mujeres en Puebla; confirman asesinato de madre y sus hijas en Ixtacamaxtitlán

“Esta carretera es una verdadera trampa: montachoques, ponchallantas, retenes falsos, asaltos a turistas, a deportistas, a migrantes; desaparición de personas, robo de autos. También es una trampa para los paisanos que llegarán a la Ciudad de México”, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc