Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Es falso que el abasto y distribución de medicamentos en clínicas y hospitales del sector salud se haya normalizado, como lo afirmó la presidenta en su primer informe de gobierno, denunció el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, .

El legislador guerrerense aseguró que de poco o nada ha servido el tan cacareado programa , que supuestamente contempla un nuevo modelo de distribución de medicamentos e insumos de curación.

Dijo que es cuestión de escuchar las quejas de los pacientes de clínicas y hospitales, quienes en muchas ocasiones tienen que llevar productos de curación básicos como gasas, algodón e incluso alcohol.

Lee también

Añorve Baños lamentó que este tema de no sea abordado con la responsabilidad y seriedad que amerita y solo se refieren a ese sector para presumir cifras falsas, “cuando se sigue registrando un alarmante desabasto que pone en riesgo la salud e incluso la vida de millones de mexicanos”.

“Hay que decir las cosas como son: este es un grave problema que se viene arrastrando desde la pasada administración, cuando en medio de sus múltiples ocurrencias, (el expresidente ) prometió que el sistema de salud sería mejor que el de Dinamarca, pero desafortunadamente podemos comprobar que se encuentra en condiciones deplorables”, enfatizó.

El senador priista hizo un llamado a las autoridades a no engañar a las y los mexicanos con supuestos logros en el y exigió diseñar políticas públicas efectivas que den respuesta a las demandas de las personas que requieren atención médica de calidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses