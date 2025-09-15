Es falso que el abasto y distribución de medicamentos en clínicas y hospitales del sector salud se haya normalizado, como lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno, denunció el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños.

El legislador guerrerense aseguró que de poco o nada ha servido el tan cacareado programa Rutas de la Salud, que supuestamente contempla un nuevo modelo de distribución de medicamentos e insumos de curación.

Dijo que es cuestión de escuchar las quejas de los pacientes de clínicas y hospitales, quienes en muchas ocasiones tienen que llevar productos de curación básicos como gasas, algodón e incluso alcohol.

Añorve Baños lamentó que este tema de salud pública no sea abordado con la responsabilidad y seriedad que amerita y solo se refieren a ese sector para presumir cifras falsas, “cuando se sigue registrando un alarmante desabasto que pone en riesgo la salud e incluso la vida de millones de mexicanos”.

“Hay que decir las cosas como son: este es un grave problema que se viene arrastrando desde la pasada administración, cuando en medio de sus múltiples ocurrencias, (el expresidente Andrés Manuel) López Obrador prometió que el sistema de salud sería mejor que el de Dinamarca, pero desafortunadamente podemos comprobar que se encuentra en condiciones deplorables”, enfatizó.

El senador priista hizo un llamado a las autoridades a no engañar a las y los mexicanos con supuestos logros en el sector salud y exigió diseñar políticas públicas efectivas que den respuesta a las demandas de las personas que requieren atención médica de calidad.

