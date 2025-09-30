Tras los ataques contra personal médico en hospitales de Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se va a proteger a todos y que "poco a poco" han disminuido los homicidios en Sinaloa.

"Vamos a proteger siempre a cualquier persona y en particular a los médicos", dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Agregó: "Siempre tienen apoyo y vigilancia. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho. Por supuesto que si hay una situación de una persona de un grupo delictivo, pues tiene que haber seguridad para las médicas y los médicos que lo atienden. Y cuando ocurre una situación así, pues hay gente de la Guardia Nacional o si vienen de un centro penitenciario, pues del apoyo de los centros penitenciarios", destacó.

A principios de este mes, la Secretaría de Salud de Sinaloa anunció un reforzamiento de seguridad en hospitales y centros médicos de Culiacán tras los recientes ataques armados que dejaron muertos y heridos entre pacientes, personal y familiares.

Esta medida, según se dijo, busca proteger la integridad de quienes acuden a los servicios de salud y prevenir que la violencia afecte directamente a los espacios hospitalarios.

