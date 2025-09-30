Más Información

Detienen en Sinaloa a "Chuki", piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

EU despliega submarinos nucleares frente a Rusia; porque "nos amenazó un poco", dice Trump

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

Tras los ataques contra personal médico en hospitales de Culiacán, la presidenta aseguró que se va a proteger a todos y que "poco a poco" han .

"Vamos a proteger siempre a cualquier persona y en particular a los médicos", dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Agregó: "Siempre tienen apoyo y vigilancia. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho. Por supuesto que si hay una situación de una persona de un grupo delictivo, pues tiene que haber seguridad para las médicas y los médicos que lo atienden. Y cuando ocurre una situación así, pues hay gente de la Guardia Nacional o si vienen de un centro penitenciario, pues del apoyo de los centros penitenciarios", destacó.

A principios de este mes, la anunció un reforzamiento de seguridad en hospitales y centros médicos de Culiacán tras los recientes ataques armados que dejaron muertos y heridos entre pacientes, personal y familiares.

Esta medida, según se dijo, busca proteger la integridad de quienes acuden a los servicios de salud y prevenir que la afecte directamente a los espacios hospitalarios.

