Culiacán.— Tres miembros de una familia resultaron heridos al quedar en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales. Los hechos ocurrieron en la calle principal de la sindicatura de Tepuche, en el norte del municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información dada a conocer, la madre, el padre y su hija de 13 años viajaban en un vehículo por la avenida cuando quedaron en medio de una confrontación armada y resultaron heridos.

Los cuerpos de auxilio, escoltados por fuerzas federales y estatales, acudieron a su apoyo. La familia fue trasladada a un hospital de la ciudad de Culiacán para su atención.

Se reportó que las autoridades federales que fueron desplazadas al lugar lograron controlar la situación, pero hasta anoche no se había informado si por este enfrentamiento hubo personas muertas o pistoleros detenidos.

Jornada violenta

Durante la madrugada de ayer martes se reportaron una serie de enfrentamientos entre sujetos armados y elementos navales, que contaron con respaldo de un helicóptero artillado, en la zona de la comunidad Guamuchilera, en el oriente de la capital del estado.

De acuerdo con lo que se informó, elementos de la Armada detectaron varias camionetas con hombres armados que circulaban por poblados cercanos a la capital del estado, por lo que con respaldo del helicóptero les dieron seguimiento y sostuvieron varios enfrentamientos.

El saldo oficial de estos hechos fue un civil muerto.

Vecinos de las comunidades de Alconyoqui y el Salate de las Tapias reportaron detonaciones de armas de fuego y sobrevuelos de un helicóptero de las fuerzas federales.

Se dio a conocer que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó al lugar y aseguraron varios vehículos, armas automáticas y equipos tácticos. No se informó sobre si otras personas resultaron heridas o si hubo detenidos.

Sobre el resto de los civiles armados, se conoce que estos lograron huir a las partes altas; pese a que los elementos de la Marina desplegaron operativos de búsqueda en vehículos terrestres y aéreos, no se logró dar con su ubicación.

Por la tarde, también en Culiacán, se informó del hallazgo de un hombre sin vida adentro de un vehículo y con un mensaje.

La víctima fue identificada como Carlos “N”, originario de la comunidad de Bellavista, quien tenía reporte de desaparecido desde hace una semana.