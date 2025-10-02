Más Información

Cuernavaca, Mor.- La Contraloría del Estado intervino las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM) durante el despido del exdirector Leandro Vique Salazar porque recibió una denuncia federal por presuntas .

Así lo confirmó la contralora Alejandra Pani Barragán y aunque no ofreció mayores detalles dijo que se llevarán a cabo las investigaciones y auditorías, y se dará a conocer el resultado.

“Hay una denuncia federal ante la Contraloría por irregularidades y son investigaciones por eso no puedo hablar más, pero se hará la auditoría que corresponda y se dará a conocer el resultado”, indicó Pani Barragán.

Explicó que la federación puede intervenir porque los recursos federales son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría únicamente coadyuvó.

Leandro Vique Salazar fue separado del cargo el jueves 25 de septiembre por la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera Alonso, quien llegó acompañada de la Contralora estatal, Alejandra Pani Barragán, escoltadas por un grupo de.

Frente a empleados de confianza, cuyo rostro registró malestar, Herrera Alonso designó a Raúl Espitia Aguirre en el caso; paralelamente se dio a conocer la suspensión de actividades en el área jurídica del Instituto.

María Belém Castillo Benítez, titular de esa área, dijo que fueron selladas algunas oficinas para llevar a cabo las evaluaciones correspondientes.

El cambio, según trascendió desde entonces, tuvo como origen denuncias por la presunta .

