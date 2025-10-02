Auditores oficiales detectaron graves irregularidades y un presunto daño patrimonial de casi 20 millones de pesos en la rehabilitación del Aquarium de Veracruz, de su delfinario y la construcción de un centro del lobo marino.

Se trata una de las obras emblemas del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, la cual fue presentada con bombo y platillo en noviembre del año pasado con una inversión total de 487 millones de pesos.

El entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez junto con el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, inauguraron el recinto, del que presumieron la instalación de una mega pantalla 8k de 130 metros cuadrados que proyecta imágenes de especies endémicas en 3D y la expansión y construcción del Delfinario y el Lobario.

Irregularidades en remodelación de Acuario de Veracuz (02/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública del 2024, se encontraron desvíos de recursos en el delfinario y el lobario, así como en la obra de reconstrucción total de las instalaciones del que decidieron llamar Aquarium de Veracruz, atribuidos a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

El Órgano de Fiscalización Superior encontró un daño patrimonial de cuatro millones 441 mil pesos en la obra de rehabilitación, acondicionamiento, reparación y mantenimiento del área del delfinario.

Los auditores encontraron obra de mala calidad por deficiencias técnicas, así como por pagos en exceso por volúmenes pagados no ejecutados y por trabajos de mala calidad por deficiencias técnicas constructivas, volúmenes pagados no ejecutados y por costos elevados en la obra.

Aquarium de Veracruz (02/10/2025). Foto: Especial

En este caso, se detectó que el contrato se adjudicó contraviniendo los montos máximos y mínimos que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Estado de Veracruz.

Y es que debió haberse llevado a cabo una licitación pública, pero dicha instancia adjudicó el contrato mediante invitación a cuando menos tres personas, sin presentar un dictamen de excepción a la licitación que lo justificara.

Una vez revisado y analizado el expediente unitario, se detectaron costos elevados en los precios unitarios de los presupuestos base y contratado, encontrándolos fuera del rango de mercado.

Durante la visita física se pudo observar desprendimiento del sistema mariseal en las paredes y losa de fondo del área de holding 1, holding 2 y tanque de exhibición; levantamientos de material, presencia de abultamientos, acumulación de grumos y terminaciones deficientes.

En la construcción de instalaciones y vivencias para mantener con fines de investigación a ejemplares de lobo marino de California, la revisión encontró un daño patrimonial de 14 millones 711 mil pesos.

Detectaron obra de mala calidad por deficiencias técnicas, por pagos en exceso por volúmenes no ejecutados y por deficiencias técnicas constructivas, así como por pagos en exceso por costos elevados.

Cuando los especialistas acudieron a revisar la obra, había personal realizando trabajos de retiro de impermeabilizante y resane de losas para posteriormente impermeabilizar.

Además, en el suministro e instalación de tubería de agua de mar de la partida “sistema de soporte de vida”, se pudo apreciar que los tubos no se encontraban colocados y las bombas de agua no cumplían con la especificación.

Dentro de los estanques se encontraron levantamientos de material, acumulación de grumos y terminaciones deficientes, comprometiendo la funcionalidad del sistema de recubrimiento, además de la correcta operación de los estanques.

Por este caso, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de quienes resulten responsables, por el estado que presentaba la obra.

En la rehabilitación de áreas nuevas del Aquarium, el daño patrimonial fue de 741 mil pesos por deficiente operación de obra, por pago en exceso por costos elevados y por volúmenes no ejecutados.

En las revisiones se detectaron costos elevados en los precios unitarios de los presupuestos base y contratado, encontrándolos fuera del rango de mercado que sirve de referencia para dictaminar los precios que se ofertan dentro de las propuestas técnicas-económicas que participan en una licitación.

