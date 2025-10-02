Abalá, Yucatán. – Un grupo de 13 turistas originarias de Monterrey se extravió en los montes de Abalá, Yucatán, luego de ingresar al Camino del Mayab para recorrer cenotes y lagunas.

Ayer, a las 15:30 horas, una de las mujeres logró comunicarse al 911 para pedir ayuda, señalando que ya no contaban con agua y que solo tenían como referencia la laguna Yaxkiná.

Elementos de la Policía Municipal de Abalá y de la Secretaría de Seguridad Pública organizaron un operativo de búsqueda.

Lee también Elemento del Ejército agrede a joven con arma blanca en Yucatán; es detenido por la Policía Municipal

Turistas rescatados en Yucatán (02/10/2025). Foto: Especial

Las patrullas avanzaron por el camino hasta donde fue posible y posteriormente agentes ingresaron a pie, abriéndose paso entre la maleza hasta ubicar al grupo, que se encontraba desorientado, pero sin lesiones, únicamente con sed.

Las mujeres fueron trasladadas a la comandancia municipal para verificar su estado de salud y, posteriormente, un vehículo de transporte turístico las llevó hasta su hospedaje en la hacienda San Antonio Mulix.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr