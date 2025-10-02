Más Información

Bloque negro causa destrozos y se enfrenta con policías este 2 de octubre; reportan heridos

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Abalá, Yucatán. – Un originarias de Monterrey se en los montes de Abalá, Yucatán, luego de ingresar al Camino del Mayab para recorrer cenotes y lagunas.

Ayer, a las 15:30 horas, una de las mujeres logró comunicarse al 911 para pedir ayuda, señalando que ya no contaban con agua y que solo tenían como referencia la laguna Yaxkiná.

Elementos de la Policía Municipal de Abalá y de la Secretaría de Seguridad Pública organizaron un operativo de búsqueda.

Turistas rescatados en Yucatán (02/10/2025). Foto: Especial
Turistas rescatados en Yucatán (02/10/2025). Foto: Especial

Las patrullas avanzaron por el camino hasta donde fue posible y posteriormente agentes ingresaron a pie, abriéndose paso entre la maleza hasta ubicar al grupo, que se encontraba desorientado, pero sin , únicamente con sed.

Las mujeres fueron trasladadas a la comandancia municipal para verificar su estado de salud y, posteriormente, un vehículo de transporte turístico las llevó hasta su hospedaje en la hacienda San Antonio Mulix.

