Un menor de 5 años de edad que se extravió en calles de la fue localizado con ayudad de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al interior de un supermercado, estaba en el área de juguetería; el pequeño ya está fuera de peligro.

Fue la madre del menor quien pidió ayuda a policías de la SSC que patrullaban por la colonia Memetla. La mujer dijo que su hijo ya no se encontraba en su casa, tras lo cual los efectivos comenzaron la búsqueda.

Posteriormente otros 20 elementos de la Policía capitalina se sumaron a las labores de búsqueda, informó la SSC.

Al tiempo que se buscaba al niño, empleados de una tienda departamental encontraron al menor observando los juguetes sin compañía de un adulto, por lo que lo resguardaron y reportaron a las autoridades.

Los policías y la madre se movilizaron a la tienda de autoservicio ubicada en la avenida José María Castorena, de la colonia San José de los Cedros, donde se encontraron con el niño.

Tras una revisión al pequeño de parte de personal de Protección Civil, acreditaron que estaba bien, mientras que a la mujer se le diagnosticó crisis nerviosa pero no requirió traslado a un hospital.

Finalmente, luego de confirmar el parentesco, la madre y su hijo regresaron a casa.

