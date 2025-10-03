La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz firmaron un acuerdo para proteger áreas naturales y certificaron cinco nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

También abordó proyectos ambientales estratégicos y saneamiento de los principales ríos, analizaron Programas de Ordenamiento Ecológico (POE), el Programa Nacional de Restauración Ambiental en el estado y la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas.

“La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha encomendado el mandato de llevar adelante una Política Ecológica y Ambiental Humanista que llegue a cada territorio. Oaxaca es la cuna del Humanismo Mexicano […] la ideología que hoy nos inspira a la Cuarta Transformación proviene de Oaxaca y de un gran oaxaqueño: Benito Juárez”, expresó.

Lee también Por maltrato a osa "Mina", Profepa clausura zoológico "La Pastora" en NL; "está condiciones graves de deterioro físico"

Alicia Bárcena y el gobernador Salomón Jara firman acuerdo entre Conanp y gobierno estatal (3/10/2025). Foto: Especial

La secretaria Bárcena, el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez-Icaza Longoria y el gobernador Salomón Jara firmaron el Acuerdo de Coordinación entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Gobierno de Oaxaca para fortalecer la protección, conservación y manejo sustentable de las Áreas Naturales Protegidas con la participación de comunidades locales y pueblos originarios.

“Oaxaca es un ejemplo único donde la biodiversidad y el arraigo cultural comunitario se entrelazan, aquí habitan más de 12,000 especies de flora y fauna, desde selvas tropicales hasta bosques de encino, pero también habita un saber milenario: las comunidades que organizan y cuidan el territorio. La protección de los recursos naturales sólo puede lograrse de la mano de las comunidades”, subrayó Bárcena.

Asimismo, la funcionaria federal y el comisionado Álvarez-Icaza entregaron certificados a cinco nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la categoría de ADVC. “No puede haber justicia social sin justicia ambiental. Hoy damos un paso decisivo al sumar cinco nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación que forman parte de nuestra meta nacional de proteger el 30% del territorio al 2035”, puntualizó la secretaria.

Lee también Profepa y Álvaro Obregón firman convenio para impulsar Certificación de Ciudad Ambiental

Salomón Jara reconoce visita de Alicia Bárcena

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz (3/10/2025). Foto: X (@salomonj)

Por su parte, el gobernador Salomón Jara expresó “recibimos en esta casa del pueblo de Oaxaca a una aliada y amiga entrañable de nuestro estado, una mujer comprometida con la vida, con el territorio y con las comunidades de México: Alicia Bárcena. Su visita representa la confirmación del profundo compromiso del Gobierno Federal con la defensa de nuestro patrimonio natural para las generaciones del presente y del mañana. Dra. Bárcena, gracias por caminar con nosotros, por confiar en Oaxaca y por refrendar con acciones concretas que la transformación de México se sostiene en la justicia ambiental, el respeto a los territorios y el reconocimiento a los pueblos que los cuidan”.

De igual forma, el comisionado Álvarez-Icaza afirmó “este acuerdo ofrece un marco institucional sólido para la gobernanza ambiental en Oaxaca, orientado a integrar políticas públicas, capacidades de gobierno y, sobre todo, la partida social en beneficio de la conservación y las comunidades”.

En Santa María el Tule, la secretaria de Medio Ambiente entregó a ocho municipios certificados de árboles notables y/o históricos: Parota de Puerto Escondido; Ceiba de San Juan Guichicovi; Ahuehuete de Magdalena Jaltepec; Ahuehuete de Magdalena Zahuatlán; Ceiba de Loma Bonita; Ceiba de Santo Domingo Zanatepec; Higo 1 de la Zona arqueológica de Mitla; y Mezquite de la Zona Arqueológica de Mitla.

Lee también Rubén Rocha Moya y Julio Berdegué se reúnen con agricultores de Sinaloa; buscan partida presupuestal para comercialización de granos

“Nos interesa hacer una gran alianza entre el Gobierno Federal, estatal y los municipios; tenemos que trabajar juntos con las comunidades, sólo con trabajo comunitario, con pueblos y territorios, podremos ganar la gran batalla del cambio climático y del deterioro ambiental”, puntualizó.

La titular de la Semarnat encabezó también una mesa de trabajo entre el sector ambiental federal y el estatal donde funcionarios federales presentaron las acciones prioritarias que se realizan en el estado con el objetivo de promover la conservación y afrontar los desafíos ambientales en la región.

Durante la visita de trabajo, la secretaria Bárcena realizó un recorrido en los viveros del Programa Reforesta Oaxaca para conocer las parcelas demostrativas de agrobiodiversidad y se reunió con representantes agrarios de San Miguel Chimalapa para abordar los principales retos ambientales en el territorio.

Oaxaca, el estado con mayor diversidad biológica y cultural de México, protege más de 778,000 hectáreas en 147 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la categoría de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), lo que lo convierte en un referente nacional de conservación comunitaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc