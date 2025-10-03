Culiacán, Sin a 3 de Oct.- En reunión con los hombres del campo, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, escuchó los planteamientos de asegurar una partida especifica para la comercialización de los granos en el presupuesto del Gobierno Federal del 2026 y se encamine a una agricultura de contrato.

También solicitaron que el gobierno federal no permita la importación de maíz de los Estados Unidos cuando se esté cosechando el grano en Sinaloa, puesto que esto afecta la comercialización y plantearon que se concluya con los pagos pendientes de 750 pesos por tonelada de la cosecha del 2024.

Durante un encuentro con dirigentes del sector privado y social para valorar desde este momento la programación de las siembras de maíz y definir los esquemas de comercialización y los precios que puede alcanzar este grano, el funcionario federal indicó que le presentará a la presidenta de la República, un análisis sobre estos temas.

El Secretario Julio Berdegué explicó que se va analizar cada una de las propuestas y puntos de vista vertidos, para entregar a la presidenta. Foto: Especial.

En la reunión con los 30 representantes de los productores, en la que estuvo presente el gobernador, Rubén Rocha Moya, se habló que el proyecto productivo, es que a final del actual sexenio de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se levante a nivel nacional juna cosecha de 25 millones de toneladas de maíz.

Ante Berdegué Sacristán, el ejecutivo estatal, expuso que se busca, no solo garantizar la comercialización de la próxima cosecha, sino también, las del futuro, ya que Sinaloa no dejará de producir maíz, por ser un grano muy importante para la alimentación.

Sobre la celebración de esta reunión, citó que el objetivo no es fijar un precio de manera anticipada, sino trabajar en todas las variables para obtener un precio que otorgue certeza y rentabilidad.

En la reunión estuvo presente el gobernador, Rubén Rocha Moya. Foto: Especial.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural explicó que se va analizar cada una de las propuestas y puntos de vista vertidos, para entregar a la presidenta de la República Sheinbaum un informe detallado de esta reunión que se ha celebrado de manera oportuna.

