Al comparecer ante comisiones del Senado, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, delineó siete temas prioritarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia ambiental.

La funcionaria destacó que lo que pretende la mandataria es lograr, en primer lugar, una república que protege el medio ambiente y sus recursos naturales.

“México es un país privilegiado, tenemos el 12 por ciento de la biodiversidad global, que si alberga en nuestros ecosistemas toda esa riqueza biológica, nos compromete a redoblar esfuerzos para su protección”, puntualizó.

Lee también Ecocidio en América Latina; UNAM pide reconocerlo como crimen internacional

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, comparece ante comisiones del Senado este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Dijo que las prioridades ambientales son el saneamiento de la cuenca del río Lerma-Santiago, el río Atoyac y el río Tula; y el Plan Nacional Hídrico, que involucra la tecnificación del riego agrícola y el ordenamiento de permisos y concesiones.

“La tercera prioridad es el Plan Nacional de Cambio Climático, en donde nos hemos comprometido a reducir el 35 por ciento de los gases de efecto invernadero, para cumplir con el compromiso nacionalmente determinado número 2.0 y con ello impulsar el desarrollo de biocombustibles como el etanol”, detalló.

Alicia Bárcena destacó en cuarto lugar el programa de Economía Circular y República Basura Cero, en el que el compromiso es establecer dos parques de economía circular y 12 plantas recicladoras, así como impulsar la Ley de Economía Circular. “Tenemos como compromiso eliminar el 100 por ciento de plásticos en las playas”, subrayó.

Lee también Combate mundial contra el cambio climático ¿México pasa a la acción?

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, comparece ante comisiones del Senado este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Apuntó que la quinta prioridad es reforestar 200 mil hectáreas de bosques y 18 mil hectáreas de manglares, conservar y proteger 150 millones de hectáreas, que corresponde a la meta comprometida en la COP16 de biodiversidad, que es proteger el 30 por ciento del territorio al 2030, tanto el territorio terrestre con el territorio marino.

“Eso implica que debemos ir de los 99 millones de hectáreas que tenemos hoy día a 153 millones y también nos hemos comprometido a restaurar 50 sitios de los más deteriorados del país”, indicó.

En sexto lugar están los proyectos de justicia ambiental, pues “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”.

Señaló que en este punto se han determinado dos prioridades, que es el Río Sonora y la presa Endhó, mientras que la séptima prioridad es mejorar la calidad del aire de las zonas metropolitanas del Valle de México, de Monterrey y de Guadalajara.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/em