El huracán Priscilla continúa desplazándose hacia el noroeste del país, rumbo a Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 310 kilómetros al suroeste de la entidad mencionada, y a 685 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de 150 km/h y movimiento de 13 km/h.

De acuerdo con el reporte de vigilancia diaria del SMN, los desprendimientos nubosos del sistema provocarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Baja California Sur, así como chubascos en Sinaloa y Nayarit.

También se esperan vientos de 60 a 70 km/h con rachas de hasta 100 km/h en el sur de Baja California Sur y oleaje de 5 a 6 metros de altura en esa región.

Las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco registrarán oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros, mientras que en Colima podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

La zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical se mantiene activa desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur, mencionó el Servicio.

Asimismo, exhortó a la población a extremar precauciones ante el oleaje elevado, las lluvias intensas y las posibles inundaciones o deslaves, y a seguir los avisos de Protección Civil.

kicp/apr