La mañanera de Sheinbaum, 8 de octubre, minuto a minuto

Más Información
Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México.
Nación 08:15 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa que el próximo martes el Gabinete de Salud dará a conocer cuáles y cuántas empresas farmacéuticas serán sancionadas por haber incumplido con las entrega de medicamentos.
Nación 07:41 AM
Esteva Medina presenta los avances en Infraestructura Carretera.
Indica que el Puente Jojutla ya está concluido y mañana será inaugurado.
Nación 07:38 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
La acompaña Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Comunicaciones y Transportes de México.
La Presidenta se confunde al decir que hoy comenzó más temprano la "mañanera", pues su reloj indica que son las 6:22 horas.
Huracán “Priscilla”: sigue aquí su trayectoria; prevén lluvias fuertes y cierre de puertos en estos estados
apr