Más Información

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

La mañanera de Sheinbaum, 8 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 8 de octubre, minuto a minuto

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México.

Nación 08:15 AM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa que el próximo martes el Gabinete de Salud dará a conocer cuáles y cuántas empresas farmacéuticas serán sancionadas por haber incumplido con las entrega de medicamentos.


Nación 07:41 AM

Esteva Medina presenta los avances en Infraestructura Carretera.  

Indica que el Puente Jojutla ya está concluido y mañana será inaugurado. 

Nación 07:38 AM

Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La acompaña Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Comunicaciones y Transportes de México. 

La Presidenta se confunde al decir que hoy comenzó más temprano la "mañanera", pues su reloj indica que son las 6:22 horas. 

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses