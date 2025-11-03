Culiacán.- En el operativo que se desplegó en los 85 panteones de la capital del estado y sindicaturas por las fuerzas federales, estatales, municipales y grupos de auxilio, solo se tuvo dos incidentes de alteración del orden y 48 personas que requirieron atención por deshidratación, pese a que se tuvo un flujo de 110 mil 834 visitantes.

Las autoridades de seguridad pública expusieron que los cementerios se colocaron centros de hidratación, dadas las fuertes temperaturas que aún se tienen en la capital del estado, lo que permitió evitar que visitantes presentaran problemas de salud.

De los 110 mil 834 personas que acudieron a visitar las tumbas de sus seres queridos durante el Día de Muertos, el cementerio que presentó la mayor concentración de dolientes fue el de la 21 de Marzo, en Culiacán, por ser el más grande del municipio.

En este panteón por su larga extensión, se ofreció servicio de transportación interna en unidades especiales del DIF para personas minusválidas o adultos mayores con problemas de movilidad.

Las reuniones de familias en torno a sus seres queridos que han sido sepultados se desarrolló sin incidentes graves, solo dos casos se tuvieron de alteración al orden por lo que los responsables fueron enviados a barandilla.

Tanto en el exterior como en el interior de los panteones, elementos del ejército, la Guardia Nacional y las Policías Estatal y Municipal brindaron protección a partir de las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, horario de visita.

