¿Quién es Farid Dieck, el influencer que lanzó contundente mensaje tras asesinato de Carlos Manzo?

Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado sábado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en la explanada principal de la ciudad, diversos creadores de contenido y figuras del entorno político se han pronunciado en redes sociales, mostrando su postura y sus sentir ante la situación.

Entre estos personajes está Farid Dieck, quien mostró su indignación ante la ola de violencia en el país. A través de un mensaje en sus redes, escribió: “Lo que está pasando en México duele. Asesinan a un alcalde, a un limonero, a una maestra, a una persona más… y el país sigue. Cómo terminamos así?”. Farid hizo un llamado a dejar de normalizar la violencia y la falta de acciones concisas que procuren el bienestar de la población.

“No podemos seguir así. No podemos normalizar lo inaceptable. Normalizar el ‘infierno’ es aceptarlo como destino, y no debe serlo. No podemos seguir acostumbrándonos", explicó en su publicación. Asimismo, añadió: “Debemos recuperar la capacidad de indignarnos y exigir el país que nos corresponde”. El tweet ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones y 82 mil reacciones.

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al pronunciarse ante la ola de violencia que azota el país. Foto: Captura de pantalla @fariddieck

¿Quién es Farid Dieck, el influencer que se pronunció ante la situación en México?

Originario de Monterrey, Nuevo León, Farid Dieck es un creador de contenido que alcanzó la fama gracias a su podcast “Relatos y Reflexiones” en la plataforma de YouTube, en donde ya cuenta con 12 millones de suscriptores. Su contenido se basa principalmente en análisis cinematográficos desde una perspectiva reflexiva y filosófica, no obstante, más tarde evolucionó hacia temas cotidianos que han generado una conexión sólida con su audiencia.

Su trayectoria académica dio inicio en el Tecnológico de Monterrey, donde cursó la carrera de Ingeniería en Producción Musical Digital. Posteriormente, se graduó de la Licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para continuar con su formación profesional, estudió una maestría en Salud Mental: Clínica Psicoanalítica en la Universidad de León de España, así como una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro Eleia.

A lo largo de su carrera ha impartido conferencias en diversos países de América Latina y Europa, en las que se abordan temas relacionados con la salud mental, el desarrollo personal y la búsqueda de sentido en la vida, a partir de un enfoque humanista y existencial, con el propósito de ayudar a su público a enfrentar los desafíos de la vida moderna. Además de su presencia en redes y su papel como orador, Farid es autor de libros, entre ellos está "Palalmas" de 2020.

El regiomontano compartió su postura en redes sociales, causando gran conmoción entre sus seguidores. Foto: Sitio Web (fariddieck.com)

Su nombre se volvió tendencia recientemente, luego de que a mediados del 2025, anunciara su compromiso con la también influencer Jessica Fernández. La controversia se centró en la percepción de sus seguidores, quienes destacaron su "incongruencia" al señalar que él no aplicaba sus propios consejos en su relación, pues es reconocido por dar consejos sobre relaciones saludables, amor propio y dignidad.

Finalmente, su pronunciamiento en las plataformas digitales generó gran revuelo entre los usuarios, pues algunos internautas cuestionaron su preocupación, comentando mensajes de señalamiento con capturas de pantalla de viejas publicaciones en las que Farid mostraba su apoyo al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

