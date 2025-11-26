Más Información

Morelia.- La audiencia de vinculación a proceso de Jorge Armando ”N” alias "" y los siete escoltas del alcalde de Uruapan, , inició este miércoles en Uruapan, en la que estuvieron vía zoom las víctimas indirectas y la comparecencia de "El Licenciado" desde el penal del Altiplano, en el Estado de México.

En su declaración, Gómez Sánchez, se dijo inocente y que fue sometido a tortura.

Se dijo licenciado en , quien trabajó como contratista de obra pública para la Comisión Federal de Electricidad, y que, incluso trabajó en Xochimilco, Ciudad de México, tras los terremotos de 2017 en el restablecimiento de energía.

También dijo haber trabajado para “varios diputados” durante la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, y señaló que su trayectoria puede ser comprobada.

Tras su comparecencia se leían los testimonios de los 14 elementos de la Guardia Nacional que trabajaban como escoltas de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre en el centro de Uruapan.

Estaba pendiente la declaración y pruebas de descargo de los siete escoltas de Manzo, que pertenecían a la policía municipal y a quienes se señala como responsables de la muerte del autor material del crimen.

