El Senado de la República inició su sesión ordinaria citada para este jueves, sin que se conozca el documento con la eventual renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) que encabeza Adán Augusto López y en donde participan todos los coordinadores parlamentarios, se reunió esta mañana para analizar la ruta crítica de la eventual renuncia del funcionario.

Sin embargo, al término de la reunión, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, declinó dar alguna opinión. Los coordinadores de oposición no han salido a comentar el tema.

Solo el senador Luis Silva Romo (PVEM), quien no forma parte de la Jucopo, confirmó que la Mesa Directiva pondrá esta mañana a consideración del pleno la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz.

En la Gaceta Parlamentaria no hay ningún oficio del Ejecutivo Federal o de la FGR donde se exponga la eventual dimisión de Gertz Manero.

