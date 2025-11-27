Más Información

Diputados locales de Morena acusaron al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de no presentarse a comparecer y dieron vista a la Secretaría de la Contraloría.

Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto, dijo que era obligatoria la asistencia del edil panista, y explicó que se decidió cambiar el salón de la mesa de trabajo por el ruido excesivo al exterior.

“El alcalde no quiso venir y quiero dejar asentado que haremos del conocimiento del Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría el incumplimiento de la ley por parte del alcalde, porque se tiene por no consumada esta comparecencia”, afirmó.

Dejó en claro que ninguno de los salones del Congreso son “ratoneras”, como dijo Tabe, y que en el Luis Donaldo Colosio estaban dadas todas las condiciones para la comparecencia. “Es una disposición de ley, y el que viola la ley, maltrata al Congreso”.

