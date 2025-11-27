La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reaccionaron a los señalamientos que hizo Morena en el Congreso capitalino de que el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, supuestamente financió al bloque negro en la pasada marcha de la Generación Z.

En la conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum y Brugada destacaron la Comisión en el Congreso de la Ciudad de México para investigar la violencia en la manifestación.

Aseguró Brugada que en la Ciudad siempre va a haber libertad de expresión “venga de donde venga”. “Pero lo importante es que no haya violencia, y lo que sucedió ese día, pues sí fue, como coincido yo con los diputados, con esa información, que fue financiada por grupos con nombre y apellido y le tocará la Fiscalía investigar más allá”.

“Plantearon en el Congreso de la Ciudad justamente esta información, de quiénes están atrás del bloque negro, qué partido político, qué personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares.

“Esta es una comisión de investigación que fue aprobada por el Congreso y que seguramente tendrá que continuar esta investigación la Fiscalía y estaremos muy atentos a toda la información que salga de esta Comisión”, dijo la jefa de Gobierno.

