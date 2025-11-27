Más Información

La presidenta y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , reaccionaron a los señalamientos que hizo Morena en el Congreso capitalino de que el presidente nacional del PRI, , supuestamente financió al bloque negro en la pasada marcha de la .

En la conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum y Brugada destacaron la Comisión en el para investigar la violencia en la manifestación.

Aseguró Brugada que en la Ciudad siempre va a haber libertad de expresión “venga de donde venga”. “Pero lo importante es que no haya violencia, y lo que sucedió ese día, pues sí fue, como coincido yo con los diputados, con esa información, que fue financiada por grupos con nombre y apellido y le tocará la Fiscalía investigar más allá”.

“Plantearon en el Congreso de la Ciudad justamente esta información, de quiénes están atrás del , qué partido político, qué personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares.

“Esta es una comisión de investigación que fue aprobada por el Congreso y que seguramente tendrá que continuar esta investigación la Fiscalía y estaremos muy atentos a toda la información que salga de esta Comisión”, dijo la jefa de Gobierno.

