Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, garantizó un reordenamiento de comerciantes en el Centro Histórico y alrededor del Estadio Banorte, en el marco de la Copa FIFA 2026 en junio próximo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Brugada indicó que hay condiciones para recibir a los visitantes con la normación a la “nueva manera hospedaje” como Airbnb.

“Estamos trabajando en un plan de reordenamiento público para que, a principios de año, logremos el Centro Histórico tenerlo totalmente ordenado, con plazas para la reubicación de ambulantes y un trabajo muy importante para todo el Centro Histórico.

Lee también Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

“Además del reordenamiento, seguridad, iluminación, recuperación, revitalización, repoblamiento del Centro Histórico, entonces es fundamental, el reordenamiento de la vía pública. Estamos trabajando en eso, sabemos que este mes que viene, diciembre, es el más difícil, pero es el último. Va a haber todo lo necesario para lograr este reordenamiento”, expuso la Mandataria capitalina.

Sobre el reordenamiento alrededor del Estadio Banorte -conocido antes como Estadio Azteca- indicó que se trabaja en el puente de acceso con la construcción de un mercado. “Va a quedar un puente maravilloso, hermoso, recuperado”, dijo al destacar desde la estructura hasta la imagen.

“La zona alrededor del Estadio está siendo tratada”, aseveró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre las plataformas como Airbnb, mencionó que “tenemos las condiciones para recibir a los visitantes y justamente se tiene normado esta nueva manera hospedaje”.

Lee también Sheinbaum se pronuncia sobre supuesta renuncia de Gertz a la FGR

“Estamos también a punto de entregar al Congreso de la Ciudad la iniciativa de ley de rentas justas, asequibles y razonables. Y allí también estaremos aterrizando bien como vamos a regular estos hospedajes temporales para las ciudades, nos estamos preparando para recibir a los visitantes”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr