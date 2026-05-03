Nueva York. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que cubrían sus rostros, realizaron la noche del sábado un arresto en Nueva York, incidente que se convirtió en un caos cuando residentes de la comunidad en el distrito de Brooklyn salieron a protestar lanzando botes de basura a la calle, lo que requirió la intervención de la Policía.

De acuerdo con CBS News, el incidente comenzó cuando Chidozie Wilson Okeke, originario de Nigeria, fue detenido. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó al medio estadounidense que Okeke se encontraba en Estados Unidos desde 2023 y excedió la duración de su visado, además de que tenía antecedentes por agresión y posesión ilegal de drogas.

Según la versión de este portavoz, Okeke se resistió al arresto e intentó golpear a puñetazos a los agentes. Luego, el hombre solicitó asistencia médica y fue escoltado al Wyckoff Heights Medical Center, pero durante la evaluación médica, el detenido se puso a gritar y se tiró al piso.

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La noticia de la hospitalización del detenido se difundió en redes sociales y decenas de manifestantes llegaron al lugar.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dijo que sus agentes respondieron alrededor de las 10:25 p.m. a reportes de disturbios en las inmediaciones del hospital.

La policía dijo que la multitud estaba "incontrolable" y bloqueaba el tráfico vehicular y accesos críticos, incluyendo entradas y salidas de emergencia del hospital.

An NYPD officer assaulted a protestor outside Wycoff Heights Medical Center in Bushwick during a protest in response to #ICE activity. Footage by @reggiekf2 pic.twitter.com/IIxnx4MKkr — Patrick Hilsman 🇺🇦🇸🇾🇱🇧🇵🇸 🚜-♥️🍉🌻 (@PatrickHilsman) May 3, 2026

Los videos muestran a manifestantes coreando consignas en contra del ICE y exigiendo su retirada.

Poco después de las dos de la mañana, hora local, dos agentes del ICE salieron del hospital llevando al detenido, quien se resistía a ser arrestado y lo llevaron a rastras.

Al bajar unas escaleras de la entrada al hospital, lo colocaron en el suelo boca arriba, esposado, sin zapatos, con sus manos al frente y con la pulsera del centro hospitalario.

"Salió apuntando con el arma a todo el mundo", dijo un testigo al diario amNewYork sobre uno de los agentes de inmigración. "Estaban arrastrando a un hombre negro esposado por el suelo", afirmó.

Mientras los dos agentes permanecen a su lado, la Policía intentó abrirles paso entre los furiosos manifestantes, que lanzaban basura mientras grababan la escena.

El video muestra además el momento en que los agentes levantan al hombre, que sigue resistiéndose y lo colocan, con dificultad, en el asiento posterior de un auto mientras se escucha a los uniformados ordenar al público que retroceda.

CHAOS OVERNIGHT as ICE Agents rush a detainee out from hospital during protester stand off in Brooklyn NYC



ICE dragged a man in custody out of the Wyckoff Hospital building after earlier detainement off site, as protesters massed outside.



Agents rushed ran into the ambulance… pic.twitter.com/xRrna0pMwj — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 3, 2026

En una declaración, la policía dijo que los manifestantes "dañaron varios vehículos de agentes del ICE y atacó a los agentes, lo que resultó en heridas menores a varios agentes".

Nueve personas fueron arrestadas; ocho de ellas enfrentan cargos como resistirse al arresto, obstrucción al gobierno y conducta criminal.

Sin embargo, testigos se quejaron de que la intervención policial fue excesiva y compartieron videos donde se ve cómo agentes policiales empujaban a los manifestantes.

CHAOS OVERNIGHT as ICE Agents rush a detainee out from hospital during protester stand off in Brooklyn NYC



ICE dragged a man in custody out of the Wyckoff Hospital building after earlier detainement off site, as protesters massed outside.



Agents rushed ran into the ambulance… pic.twitter.com/xRrna0pMwj — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 3, 2026

La concejala Sandy Nurse afirmó que la policía de Nueva York ayudó a despejar la calle para que el vehículo de ICE pudiera salir del hospital con Okeke.

"Se trata de una clara violación de nuestras leyes de ciudad santuario. El Departamento de Policía de Nueva York no debería colaborar con ICE. Eso va en contra de nuestras leyes, por lo que necesitamos que el comisario de policía nos dé algunas explicaciones", afirmó.

Siendo una ciudad santuario, la policía no debería cooperar con las autoridades de inmigración, a menos de que haya una orden de arresto autorizada por un juez.

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La Policía aseguró que no cooperó y que su presencia allí se debió a que fueron llamados porque la protesta se tornó violenta y bloqueaba el paso vehicular.

Según amNewYork, el vehículo del ICE, que aceleró su paso entre la multitud, atropelló a una persona, pero no se informó sobre su condición de salud.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

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