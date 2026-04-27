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El presidente estadounidense, , expresó su apoyo a una iniciativa para cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (, por sus siglas en inglés), al de Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas (NICE, que en inglés significa lindo, o amable), en momentos en que la institución no es precisamente la más popular, al estar involucrada en polémicas redadas que han desatado indignación a nivel internacional.

La idea surgió de una usuaria de redes sociales, Alyssa Marleen, quien en X publicó el siguiente mensaje: "Quiero que Trump cambie ICE a NICE (National Immigration and Customs Enforcement), para que los medios tengan que decir ‘agentes NICE’ todo el día, todos los días“.

La idea fue del agrado de Trump, quien en su red, Truth Social, reposteó la publicación y escribió: "¡Gran Idea! ¡Háganlo!".

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Posteriormente, la redobló la apuesta, con una publicación en X que decía: ICE = NICE Agents (Agentes Nice, o amables). Acompañó el mensaje con un cártel que mostraba a un agente del ICE cuidando a un menor, en un contexto en el que ICE ha sido criticado por usar a menores para detener a sus padres indocumentados durante operaciones de redadas.

El Departamento de Seguridad Nacional también se subió a la campaña, con un video donde muestra a un agente encapuchado -una de las decisiones más criticadas ha sido justo la de ocultar los rostros de los agentes del ICE- que luego se quita la capucha. Aparecen otros agentes cargando bebés, cuidando niños o ayudando a las personas durante el paro parcial del gobierno que provocó un caos en los aeropuertos del país.

Sin embargo, la idea no fue bien recibida por activistas proinmigrantes, que afirman que tenga el nombre que tenga, las críticas seguirán mientras el mantenga operativos cuestionados en contra de indocumentados y se mantenga la política de deportaciones masivas de Trump, que ha separado a miles de familias y generado temor en las comunidades.

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"Llámese ICE o NICE, las acciones ilegales de esta agencia son todo menos lindas. Nunca es NICE (lindo) violar los derechos humanos", publicó la organización Amnistía Internacional.

Encuestas revelan que la política de deportación y las redadas del ICE no están haciendo que la gente se sienta más segura. En febrero pasado, una encuesta de PBS News reveló que casi dos terceras partes de los estadounidenses creen que el ha ido "demasiado lejos" en su estrategia antiinmigrante. Seis de cada 10 desaprueban el trabajo que el ICE está haciendo.

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cc/desa

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