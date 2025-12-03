Washington.— El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Senadores y congresistas hispanos acusaron de “hipocresía” al gobierno por argumentar que los ataques a más de 20 lanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado al menos 83 muertos, son para detener el flujo de drogas, mientras Trump liberó a un expresidente sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico.

“Mientras Pete Hegseth [secretario de Guerra] está ilegalmente bombardeando botes y matando a docenas de personas en el Caribe por presunto narcotráfico, Donald Trump está perdonando a un notorio y convicto narcotraficante, Juan Orlando Hernández. Hipocresía deshonrosa”, publicó el senador Alex Padilla, de California, en X.

Joaquín Castro, representante federal de Texas, recordó que el Departamento de Justicia estimó que el expresidente ayudó a introducir 4 mil 500 millones de dosis de cocaína a Estados Unidos, además de “estar en el centro de una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico en el mundo”.

“Él es responsable de las muertes de innumerables ciudadanos estadounidenses y ahora lo perdonará Donald Trump. No me digan que Donald Trump está matando personas en botes en el Caribe para detener el tráfico de drogas”, escribió Castro en sus redes sociales.

“Trump alega que combate las drogas mediante sus ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, pero ahora quiere perdonar a Juan Orlando Hernández, un expresidente declarado culpable de empujar cantidades masivas de cocaína en nuestro país”, declaró Nydia Velázquez, representante de Nueva York.

Trump reaccionó tras la liberación del exmandatario y dijo que “él era el presidente, y en su país se vendían drogas. Y como era presidente, lo persiguieron. Fue una horrible cacería de brujas de Biden, y mucha gente en Honduras me pidió que lo indultara, y lo hice. Me siento muy bien por ello. Si hay narcotraficantes en un país, no necesariamente hay que poner al presidente en la cárcel por 45 años”.

Hernández permanece en paradero desconocido; en Honduras aún enfrenta investigaciones y posibles procesos judiciales. El exmandatario, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia oficial de Tegucigalpa, después de finalizar su segundo mandato.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. Hernández pidió a Trump ser indultado mediante una carta en la que lo elogiaba, recordándole la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano.