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Washington. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este martes ante una comisión del Senado que no recomendará un indulto para, la exnovia y cómplice del criminal sexual .

Blanche interrogó personalmente a Maxwell sobre Epstein el verano pasado, durante el punto álgido de la polémica en la que se vio envuelta la Administración del presidente y las presiones de su propia base para que el Gobierno divulgara los archivos y la supuesta lista de clientes famosos del fallecido Epstein.

Preguntado por el senador demócrata Chris Van Hollen sobre si el Departamento de Justicia se comprometía a no recomendar el indulto para ninguna persona mencionada en los archivos del financiero, Blanche respondió que estos papeles señalan a cientos de miles de personas.

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Al ser cuestionado específicamente sobre Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por delitos federales por de menores, el fiscal general interino afirmó: "Sí, puedo comprometerme a ello".

Blanche entrevistó en julio de 2025 a Maxwell en una cárcel de , desde la que fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas poco después.

La exempresaria afirmó al entonces fiscal general adjunto que no tenía conocimiento de que existiera una lista de clientes famosos de con la que este chantajeara a personalidades.

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De acuerdo con la transcripción del interrogatorio, Maxwell aseguró a Blanche que no vio a personas importantes que se relacionaban con Epstein, como el expresidente o Trump, hacer nada inapropiado, y elogió al actual mandatario por haber ganado nuevamente la presidencia.

El compromiso expresado este martes por Blanche, que asumió el liderazgo del Departamento de Justicia tras la salida de la exfiscal general, , solo engloba a la Fiscalía, y no influye en la decisión que podría tomar el presidente Trump, antiguo amigo de Epstein y con menciones frecuentes en los papeles del pederasta.

En julio pasado, el magnate neoyorquino admitió que tiene la potestad para perdonar a Maxwell, pero que no lo había contemplado.

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ss

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