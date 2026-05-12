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La autoridad migratoria colombiana reveló este martes que el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein estuvo en en 2002 durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.

Además, la pareja y cómplice de Epstein, , estuvo en el país en 2007, según ese departamento.

Migración Colombia acató la orden de un tribunal de Cundinamarca (centro) y compartió la información disponible sobre las entradas y salidas de la pareja de depredadores sexuales con el medio Casa Macondo.

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Según el portal, Epstein salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia el 20 de julio de 2002, aunque no hay registro de su entrada.

Se desconoce cuántos días pasó y qué hizo en el país el señalado líder de la red internacional de tráfico sexual de mujeres y menores de edad.

Maxwell ingresó al país el 19 de marzo de 2007 y salió tres días después rumbo a Panamá, según los datos compartidos por Casa Macondo.

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"Migración Colombia confirma que Epstein estuvo en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana", dijo en X el presidente izquierdista Gustavo Petro.

En archivos publicados por la justicia estadounidense en enero sobre el caso Epstein aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). El expresidente de derecha ha reconocido que se reunió con Epstein y Maxwell, pero dice que las reuniones con el empresario financiero y su socia fueron de carácter formal.

No se conocen pruebas de que Pastrana se reuniera con Epstein en 2002.

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Medios locales difundieron fotografías en las que se ve a Maxwell y a Pastrana vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002, aunque no hay registros migratorios de ese viaje.

Maxwell, condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual de menores, declaró ante el Departamento de Justicia que estuvo en el país ese año.

"Viajé a lugares con Pastrana. Uno fue Colombia, y Epstein estaba presente", dijo durante una entrevista en 2025, según su transcripción desclasificada.

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"Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia", agregó.

Pastrana también figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación cercana con él y Maxwell.

Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio en otro caso acusado de explotación sexual.

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